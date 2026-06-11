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کد مطلب 6857075
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

روایت جانسوز دختر شهید نصیرزاده از دلشکستگی‌اش سر مزار پدر

روایت جانسوز دختر شهید نصیرزاده از دلشکستگی‌اش سر مزار پدر

روایت جانسوز دختر شهید نصیرزاده از دلشکستگی‌اش سر مزار پدر و وفای به عهد او را در این فیلم مشاهده نمایید.

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