دریافت 78 MB کد مطلب 6857075 https://mehrnews.com/x3chWk ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳ کد مطلب 6857075 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳ روایت جانسوز دختر شهید نصیرزاده از دلشکستگیاش سر مزار پدر روایت جانسوز دختر شهید نصیرزاده از دلشکستگیاش سر مزار پدر و وفای به عهد او را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط دیدار فرمانده قرارگاهخاتم با خانواده شهیدان نصیرزاده و درهباغی مرکز پشتیبانی پهپادی در وزارت دفاع تاسیس میشود برترینهای لیگ شمشیربازی اسلحههای اپه و فلوره مردان معرفی شدند برچسبها عزیز نصیرزاده شهید ایران
نظر شما