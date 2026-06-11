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کد مطلب 6857326
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

از آغاز تا پایان ماجرای حملات بامداد ارتش تروریستی آمریکا

از آغاز تا پایان ماجرای حملات بامداد ارتش تروریستی آمریکا

جزئیات ضربات نیروهای مسلح به پایگاه های آمریکایی را در این فیلم مشاهده نمایید.

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