دریافت 14 MB کد مطلب 6857326 https://mehrnews.com/x3cj3s ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲ کد مطلب 6857326 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲ از آغاز تا پایان ماجرای حملات بامداد ارتش تروریستی آمریکا جزئیات ضربات نیروهای مسلح به پایگاه های آمریکایی را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط تصاویر حملات موشکی بامدادی هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا ادعای تکراری ترامپ: دوست دارم با ایران توافق کنم ادعای سنتکام در مورد حمله به یک نفتکش در دریای عمان برچسبها نیروهای مسلح پایگاههای آمریکا خلیج فارس
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