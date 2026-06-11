ادعای تکراری ترامپ: دوست دارم با ایران توافق کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرگزاری فاکس نیوز تصریح کرد که مذاکرات با تهران ادامه دارد .

وی در عین حال از تمایل خود برای اشغال جزیره خارک خبر داده و در اظهاراتی متناقض تصریح کرد: ما هنوز به اندازه کافی به ایران ضربه نزده ایم.

رئیس جمهور آمریکا در این گفتگوی رسانه‌ای ضمن نقض ادعاهای لحظاتی پیشین خود در همین گفتگو و بدون در نظر گرفتن ادبیات تهدید آمیز خود، بار دیگر موضوع توافق با ایران را مطرح کرده و گفت: من در مورد ایران ناامید نیستم و این توافق خوب است و می تواند بزرگترین توافق در تاریخ باشد.

وی در ادامه لاف زنی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای سابق خود را تکرار کرده و گفت که آمریکا ایرانی ها را نابود می کنند و ایران نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند هوایی ندارند.

ادعاهای ترامپ در خصوص از بین رفتن نیروی دریایی و هوایی و پدافند هوایی ایران در شرایطی مطرح می‌شود که ایران از طریق همین نیروها کنترل تنگه هرمز را در اختیار گرفته و آمریکا با کمک متحدانش موفق به بازگشایی این تنگه نشده است. علاوه بر اینکه دو روز پیش یک بالگرد آمریکایی به اذعان دونالد ترامپ توسط پدافند هوایی ایران منهدم شده است.

دونالد ترامپ با طرح این ادعا که هواپیماهای آمریکایی بر فراز آسمان تهران پرواز می کنند، مدعی شد که اگر ایران در امضای توافق شکست بخورد، آمریکا به شدت آن را بمباران خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود ناظران مسائل سیاسی معتقدند که راهبرد تکراری ترامپ در مورد سیاست هویج و چماق و تهدید و رعاب ایران نمی‌تواند مذاکره کننده ایرانی را به اعطای امتیازات رایگان مجبور کرده و تهران مصمم است از دست برتر نظامی و ژئوپلتیک خود در عرصه جنگ 40 روزه، برای تحقق دستاوردهای سیاسی بهره‌برداری کند.

ترامپ بدون اشاره به عربده کشی و قلدرمآبی آمریکا در قبال بسیاری از کشورهای جهان از جمله ونزوئلا، کانادا، دانمارک ، چین و روسیه مدعی شد که ایرانی ها بسیار متکبر هستند و 47 سال است که در خاورمیانه قلدری می کنند.

ترامپ بار دیگر به تکرار ادعاهای خود در خصوص توان نظامی ایران پرداخته و مدعی شد که تمام رادارهای ایران و سیستم های پدافند هوایی آنها و بیشتر موشک های آنها را نابود کرده است و آنچه برای آنها باقی مانده است، تقریباً از 20 درصد تجاوز نمی کند.

وی در ادامه به تخریب زیرساخت‌های ایران تهدید کرده و مدعی شد: پل ها هدف بعدی حملات ما هستند، اما من نمی خواهم این کار را انجام دهم، زیرا وقتی این کار را می کنم، مردم رنج می برند.

رئیس جمهور آمریکا در تناقض با تهدیدات شدیداللحن خود علیه ایران ادامه داد: من می خواهم اکنون با ایران به توافق برسم.

وی با اذعان به کمک‌های تسلیحاتی خود به شبه نظامیان تروریست مخالف ایران گفت: ما برای معترضان ایرانی اسلحه فرستادیم، اما از کردها بسیار ناامید شدیم، زیرا آنها اسلحه را به معترضان تحویل ندادند.

وی در ادامه تناقض گویی های خود گفت: «پل‌ها هدف بعدی حملات ما هستند، اما من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم زیرا اگر این کار را بکنم، مردم رنج می‌برند.» وی افزود: «مردم در ایران نمی‌توانند آب بنوشند و من نمی‌خواهم این اتفاق بیفتد!»

ترامپ با تکرار خسته کننده تناقض گویی های خود گفت: «مسئله ایران تمام شده است و ما می‌توانیم فردا نیروهایمان را بیاوریم، اما نمی‌خواهم نیروی زمینی اعزام کنم.» وی در بخش دیگری از این گفتگو ادامه داد: ترجیح می‌دهم جزیره خارک را تصرف کنیم، اما مطمئن نیستم که اراده لازم برای این کار را داشته باشیم.