دریافت 1 MB کد مطلب 6857323 https://mehrnews.com/x3cj3p ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ کد مطلب 6857323 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ تصاویر حملات موشکی بامدادی هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا تصاویر حملات موشکی بامدادی هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط سپاه:پایگاه ها و جنگندههای آمریکایی منهدم شدند از آغاز تا پایان ماجرای حملات بامداد ارتش تروریستی آمریکا بامداد سرخ خلیج فارس؛ «رولت روسی» ترامپ و انبار باروت غرب آسیا هجوم سنگین هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه برچسبها ایالات متحده امریکا هوافضا حمله موشکی هوافضای سپاه
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