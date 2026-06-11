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کد مطلب 6857323
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

تصاویر حملات موشکی بامدادی هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا

تصاویر حملات موشکی بامدادی هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا

تصاویر حملات موشکی بامدادی هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه را در این فیلم مشاهده نمایید.

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