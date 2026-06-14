دریافت 67 MB کد مطلب 6859609 https://mehrnews.com/x3cjZ3 ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵ کد مطلب 6859609 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵ الیاس حضرتی: ایران هیچگاه تسلیم نخواهد شد روایت حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی از ایران بین دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حضرتی: رسانه حرفهای باید فراتر از دعواهای سیاسی، حقیقت را برجسته کند همایش «روایت خدمت» با حضور رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در تبریز با دشمن بدعهدی روبرو هستیم که پایبند به قرارداد نیست برچسبها الیاس حضرتی شورای اطلاع رسانی شورای اطلاعرسانی دولت جنگ تحمیلی جنگ 12 روزه
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