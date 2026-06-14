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کد مطلب 6859609
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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

الیاس حضرتی: ایران هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد

الیاس حضرتی: ایران هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد

روایت حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی از ایران بین دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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