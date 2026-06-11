با دشمن بدعهدی روبرو هستیم که پایبند به قرارداد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: ما محکم در برابر دشمن ایستاده‌ایم و از عزت ملت ایران دفاع می‌کنیم؛ چه در صحنه جنگ و عملیات‌های موشکی اثرگذار و چه پشت میز مذاکره.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه گفت: صحنه جنگ و عملیات‌های موشکی اثرگذار و میز مذاکره دو روی یک سکه هستند و هر دو در مسیر حفظ عزت و اعتبار ملت ایران حرکت می‌کنند.

وی افزود: ما با دشمنی مواجه هستیم که به عهد و پیمان، وفاداری، قرارداد و تفاهم‌نامه پایبند نیست؛ این موضوع را بارها و بارها آزموده‌ایم.

حضرتی در پایان تصریح کرد: از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون، دشمن همواره در امور ایران دخالت کرده، بدعهدی کرده و دست به شرارت زده است.