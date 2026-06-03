به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی عصر چهارشنبه در نشست با مدیران رسانههای آذربایجان شرقی با اشاره به بیش از ۲۵ سال فعالیت رسانهای خود، بهویژه در روزنامه اعتماد، اظهار کرد: کشف و نشر حقیقت از مهمترین مأموریتهای تعریفشده برای اهالی رسانه است و گاهی گزارشهای حرفهای و مبتنی بر سماجت خبرنگاران، بازتابی در سطح ملی و حتی جهانی پیدا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت تولید گزارشهای دقیق، عمیق و کارشناسیشده افزود: گزارشها نباید صرفاً توصیفی باشند؛ بلکه باید مبتنی بر تحقیق و بررسی باشند، چرا که یک گزارش حرفهای میتواند معادلات را تغییر دهد و تأثیر جدی بر افکار عمومی بگذارد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به چالشهای حرفه روزنامهنگاری گفت: در طول ۲۵ سال فعالیت رسانهای، حدود ۳۲۰۰ بار به دادسرا مراجعه کردهام، اما هیچیک از این فشارها ذرهای در اخلاق حرفهای، رفتار و وفاداری من به اصل نظام و رهبری تأثیر نگذاشته است.
حضرتی «تشریک مساعی» را از اصول مهم کار رسانهای دانست و خاطرنشان کرد: باید کار خوب را فارغ از اختلافهای سیاسی دید و برجسته کرد، زیرا هدف اصلی رسانه اصلاح امور است. هنر رسانه در این است که گزارش به گونهای تنظیم و مدیریت شود که بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد.
وی با بیان اینکه روزنامهنگاری همچون راه رفتن روی میدان مین است، تصریح کرد: بر اساس تعریف یونسکو، رسانه مؤثر رسانهای است که علاوه بر تیراژ مناسب، بر نخبگان و تصمیمسازان نیز تأثیرگذار باشد.
حضرتی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات فضای رسانهای اشاره کرد و گفت: امروز تحریریهها شکل سنتی خود را از دست دادهاند و بسیاری از فعالیتها به صورت دورکاری انجام میشود؛ حتی با یک تلفن همراه نیز میتوان محتوای اثرگذار تولید کرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد: رسانهای که تأثیرگذار نباشد، با بخشنامه و توصیه جدی گرفته نمیشود. اثرگذاری، مهمترین سرمایه یک رسانه است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای رسانهای در آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد از این توان برای روایت دقیق عملکردها استفاده شود و گفت: استان آذربایجان شرقی میتواند در تبیین عملکردها و ارائه روایتهای دقیق و عمیق نقشآفرین باشد.
حضرتی همچنین با اشاره به شناخت و ارتباط خود با دکتر پزشکیان افزود: انتظار میرود رسانههای استان با بهرهگیری از نیروهای متخصص و جوان، با انگیزه و علاقه، روایتهای حرفهای و چندرسانهای تولید کنند و از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل بهره ببرند.
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