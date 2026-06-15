دریافت 31 MB کد مطلب 6861176 https://mehrnews.com/x3ckF2 ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴ کد مطلب 6861176 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴ بغض اسماعیل بقایی هنگام صحبت درباره مراسم تشییع رهبر شهید سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم در نشست خبری درباره مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب صحبت کنم. کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به چه صورت برگزار میشود؟ واکنش بقایی به ادعای ترامپ درباره جمع آوری مواد اورانیوم غنی شده ایران پزشکیان: مملکت را باید با همه سختی و ناترازی اداره کنیم روایت رئیس جمهور از دیدار با رهبری پس از حمله دشمن به جلسه شعام رفیعی: هیئتهای مذهبی برای خدمترسانی در مراسم تشییع پای کار بیایند سازوکار نحوه اداره تنگه هرمز در تفاهمنامه ایران و آمریکا چگونه است؟ برچسبها حضرت آیت الله خامنهای رهبر شهید مراسم تشییع اسماعیل بقایی
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