دریافت 31 MB
کد مطلب 6861176
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

بغض اسماعیل بقایی هنگام صحبت درباره مراسم تشییع رهبر شهید

بغض اسماعیل بقایی هنگام صحبت درباره مراسم تشییع رهبر شهید

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم در نشست خبری درباره مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب صحبت کنم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جواد IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام درود به شرفت جناب بقایی

    فیلم‌های پربازدید