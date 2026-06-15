به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع تعدادی از شعرا و مداحان استان قزوین با دعوت از هیئت‌های مذهبی برای مشارکت گسترده در برگزاری آیین تشییع، اظهار کرد: لازم است ستادهای مردمی تشییع در سراسر استان شکل بگیرد و همه ظرفیت‌های مردمی، مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم بزرگ پای کار بیایند.

وی با تأکید بر اینکه تشییع امام شهید فرصتی ارزشمند برای نمایش همبستگی ملت ایران است، افزود: امروز مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی صرفاً توانمندی‌های نظامی نیست، بلکه انسجام اجتماعی و وحدت مردم ایران است که باید در چنین صحنه‌هایی به نمایش گذاشته شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: در طول تاریخ تشیع کمتر می‌توان نمونه‌ای مشابه این مراسم باشکوه را مشاهده کرد؛ آیینی که با حضور پرشور مردم و همراهی خانواده امام شهید برگزار خواهد شد و جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و ناکامی دشمنان اشاره کرد و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با تصور تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی و تسلط بر ظرفیت‌های راهبردی ایران وارد میدان شدند، اما نه تنها به اهداف خود دست نیافتند بلکه ناچار به عقب‌نشینی و پذیرش واقعیت‌های جدید منطقه شدند.

رفیعی آتانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مسیر حتی ذره‌ای از تمامیت ارضی خود را از دست نداد و در مقابل توانست اقتدار و جایگاه راهبردی خود را بیش از گذشته تثبیت کند. همان دشمنانی که روزگاری از نابودی جبهه مقاومت سخن می‌گفتند، امروز ناچار به پذیرش نقش و تأثیرگذاری آن در معادلات منطقه هستند.

وی حفظ وحدت ملی و حضور مردم در صحنه را بزرگ‌ترین دستاورد کشور دانست و خاطرنشان کرد: پیروزی ملت ایران تنها در میدان‌های نظامی معنا نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین موفقیت، حفظ انسجام اجتماعی و همدلی مردم است؛ سرمایه‌ای که باید برای نسل‌های آینده به درستی روایت و تبیین شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، از مداحان و شاعران خواست با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و ادبیات آیینی، حماسه مقاومت، امید، ایستادگی و پیروزی‌های ملت ایران را برای جامعه بازگو کنند و اجازه ندهند دشمنان با روایت‌های تحریف‌شده، حقیقت این دستاوردها را مخدوش سازند.