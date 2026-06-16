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کد مطلب 6861553
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۸

گل دوم ایران به نیوزیلند توسط محبی

گل دوم ایران به نیوزیلند توسط محبی

علی محبی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه ۶۴ برابر نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ گلزنی کرد.

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