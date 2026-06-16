دریافت 17 MB کد مطلب 6861553 https://mehrnews.com/x3ckNJ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۸ کد مطلب 6861553 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۸ گل دوم ایران به نیوزیلند توسط محبی علی محبی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه ۶۴ برابر نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ گلزنی کرد. کپی شد مطالب مرتبط گل دوم نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران شادی هواداران تیم ملی فوتبال ایران پس از گل محبی به نیوزیلند گل دوم ایران به نیوزیلند توسط داور آفساید اعلام شد گل اول ایران به نیوزیلند توسط رامین رضاییان برچسبها جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران علی محبی
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