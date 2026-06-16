دریافت 13 MB کد مطلب 6861540 https://mehrnews.com/x3ckNs ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۹ کد مطلب 6861540 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۹ گل دوم ایران به نیوزیلند توسط داور آفساید اعلام شد گل دوم ایران به نیوزیلند توسط علی نعمت به ثمر رسید که توسط داور بازی آفساید اعلام شد. کپی شد مطالب مرتبط گل اول ایران به نیوزیلند توسط رامین رضاییان گل دوم نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران گل اول نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران گل دوم ایران به نیوزیلند توسط محبی فیلم پخش سرود پرافتخار کشورمان در بازی با نیوزیلند شادی هواداران تیم ملی فوتبال ایران پس از گل محبی به نیوزیلند تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر نیوزیلند/ فرصت طلایی پرید+ فیلم و عکس یاد شهدای میناب در بازی ایران با نیوزیلند زنده شد برچسبها تیم ملی فوتبال ایران نیوزیلند علی نعمتی جام جهانی 2026
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