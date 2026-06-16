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کد مطلب 6861540
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۹

گل دوم ایران به نیوزیلند توسط داور آفساید اعلام شد

گل دوم ایران به نیوزیلند توسط داور آفساید اعلام شد

گل دوم ایران به نیوزیلند توسط علی نعمت به ثمر رسید که توسط داور بازی آفساید اعلام شد.

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