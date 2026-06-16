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کد مطلب 6861548
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۳

گل دوم نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران

گل دوم نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران

جاست بازیکن تیم ملی فوتبال نیوزیلند در دقیقه ۵۴ گل دوم تیمش را وارد دروازبرای نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ گلزنی کرد.

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