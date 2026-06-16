دریافت 13 MB کد مطلب 6861548 https://mehrnews.com/x3ckNC ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۳ کد مطلب 6861548 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۳ گل دوم نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران جاست بازیکن تیم ملی فوتبال نیوزیلند در دقیقه ۵۴ گل دوم تیمش را وارد دروازبرای نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ گلزنی کرد. کپی شد مطالب مرتبط گل دوم ایران به نیوزیلند توسط داور آفساید اعلام شد گل دوم ایران به نیوزیلند توسط محبی گل اول ایران به نیوزیلند توسط رامین رضاییان شادی هواداران تیم ملی فوتبال ایران پس از گل محبی به نیوزیلند گل اول نیوزیلند به تیم ملی فوتبال ایران برچسبها نیوزیلند تیم ملی فوتبال نیوزیلند تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی 2026
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