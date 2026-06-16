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کد مطلب 6861557
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۴

شادی هواداران تیم ملی فوتبال ایران پس از گل محبی به نیوزیلند

شادی هواداران تیم ملی فوتبال ایران پس از گل محبی به نیوزیلند

گل دوم تیم ملی فوتبال ایران برابر نیوزیلند توسط علی محبی به ثمر رسید.

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