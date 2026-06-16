دریافت 56 MB
کد مطلب 6862047
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

میناب در آغوش نجف

میناب در آغوش نجف

خانواده شهدای مدرسه میناب ایران، از کرمان به نجف اشرف رسیدند تا مهمان حرم مطهر امیرالمومنین باشند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید