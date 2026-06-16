دریافت 56 MB کد مطلب 6862047 https://mehrnews.com/x3ckZN ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ کد مطلب 6862047 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ میناب در آغوش نجف خانواده شهدای مدرسه میناب ایران، از کرمان به نجف اشرف رسیدند تا مهمان حرم مطهر امیرالمومنین باشند. کپی شد مطالب مرتبط خاک سخنگوی مدرسه شجره طیبه میناب؛ روایتی از غم سنگینتر از شلمچه گزارش مهر از تقویم مراسمهای محرم و صفر در استان هرمزگان عملیات اجرایی احداث مرکز دیالیز بخش توکهور هشتبندی آغاز شد برچسبها کرمان نجف اشرف امیرالمومنین(ع) مدرسه شجره طیبه میناب
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