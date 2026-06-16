خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- علی ستاری: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم الحرام و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آیین‌های عزاداری و مراسم سوگواری در سراسر استان هرمزگان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام شورای هیئت‌های مذهبی استان، امسال نیز برنامه‌های متنوعی با همکاری بیش از هزار و ۲۳۰ هیئت مذهبی و موکب و با اعزام بیش از ۳۰۰ مبلغ از سراسر کشور تدارک دیده شده است تا عزاداران حسینی در فضایی معنوی به سوگواری بپردازند.

در این گزارش، تقویم کامل مراسم‌های شاخص این ایام را در نقاط مختلف استان هرمزگان به صورت جداگانه و به تفکیک هر برنامه اطلاع‌رسانی کرده‌ایم.

مراسم شیرخوارگان حسینی در سراسر استان

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی که هر ساله با حضور مادران و نوزادان در نخستین جمعه از ماه محرم برگزار می‌شود، امسال نیز مصادف با ۲۹ خرداد ماه خواهد بود. این مراسم در ساعت ۸ صبح به طور همزمان در اکثر اماکن مذهبی شهر بندرعباس از جمله بارگاه منور امامزاده سید مظفر (ع)، گلزار شهدای بندرعباس، مسجد جامع بندرعباس و سایر مساجد و حسینیه‌های سطح استان برگزار می‌شود و مادران با حضور در این آیین معنوی، نوزادان خود را به یاد حضرت علی‌اصغر (ع) شیرخوار کربلا، به گهواره‌گردانی و عزاداری می‌پردازند.

یکی از مراسمات شاخص در بندرعباس طی روز جمعه ۲۹ خرداد ماه از ساعت ۸ صبح در مسجد مهدی موعود (عج) واقع در خیابان آزادگان ۳۱ برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حاج اسماعیل جهانگیری به عنوان روایتگر از مدرسه شجره طیبه میناب به بیان وقایع می‌پردازد و کربلایی مجتبی عابدینی نیز به مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی خواهد پرداخت.

این برنامه علاوه بر روضه‌خوانی و گهواره‌گردانی، با اجرای تئاتر و سرود نیز همراه خواهد بود تا فضایی متنوع و تأثیرگذار برای حاضرین فراهم آورد.

ویژه برنامه دهه اول محرم با عنوان در فراق امام شهید

در مرکز استان، چندین برنامه شاخص برای دهه اول محرم تدارک دیده شده است که به صورت شبانه برگزار می‌شود. نخستین برنامه، ویژه برنامه دهه اول محرم با عنوان در فراق امام شهید است که به مدت ۱۳ شب و از روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه آغاز شده است. این مراسم هر شب رأس ساعت ۲۱ در مسجد مسلم بن عقیل واقع در چهارراه بصیرت، کوی مهرگان برگزار می‌شود.

در این برنامه، حجت الاسلام میرزاده و حجت الاسلام حقانی به عنوان سخنران به بیان ابعاد مختلف قیام عاشورا و درس‌های آن برای جامعه اسلامی می‌پردازند و حاج امیر شهابی نیز با نوای مداحی، فضای مسجد را عطرآگین می‌کند.

دسته روی‌های شبانه در بندرعباس

شایان ذکر است که این برنامه هر شب با دسته‌روی خودرویی و اجتماع حماسی عزاداران در میدان صادقیه همراه خواهد بود که توسط مجموعه فرهنگی انتظار سازماندهی شده است و جلوه‌ای از اتحاد و همدلی مردم در سوگ سیدالشهدا (ع) را به نمایش می‌گذارد.

اجتماع بزرگ عزاداران سنتی هرمزگان

برنامه شاخص دیگر در بندرعباس، اجتماع بزرگ عزاداران سنتی هرمزگان است که به مدت ۱۳ شب با مدیریت هیئت شباب الهاشمی در بلوار ساحلی و حدفاصل بازار ماهی فروشان تا نرسیده به اسکله شهید حقانی برگزار می‌شود. این مراسم از ساعت ۱۲ شب آغاز می‌شود و با حضور انبوه عزاداران، فضایی باشکوه و پرشور را در کنار دریا رقم می‌زند.

در این اجتماع، تعدادی از مداحان برجسته استانی و کشوری از جمله دادحسن علی ذاکری از میناب، ایمان میرشکاری از بوشهر، حاج مصطفی ساعدی از بوشهر، ملاشایان محمدی از بوشهر، اسماعیل محرابی، احمد ایرانمنش و عباس باغملایی به اجرای برنامه می‌پردازند و با مرثیه‌سرایی، دل‌های سوگواران را متأثر می‌کنند.

این برنامه به روال هرساله به صورت زنده از شبکه خلیج فارس پخش می‌شود.

ویژه برنامه عزاداری بانوان در بندرعباس

مراسم عزاداری دهه اول محرم به مدت ۱۲ روز در بیت‌الزهرا (س) بندرعباس برگزار می‌شود.

این مراسم از سه‌شنبه ۲۶ خرداد، ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شده و با سخنرانی خانم ایرانمنش و عطااللهی و مداحی مداحان اهل بیت (ع) همراه است.

آدرس محل برگزاری آن خیابان اتوبوسرانی، روبه‌روی آزمایشگاه خرمی است



برنامه‌های عزاداری شاخص در شهرستان میناب

شهرستان میناب نیز به عنوان یکی از قطب‌های مذهبی استان، برنامه‌های متعددی را برای دهه اول محرم در نظر گرفته است که با حضور سخنرانان و مداحان کشوری همراه خواهد بود.

مراسم عزاداری و سوگواری در مقتل یادمان شهدای دبستان شجره طیبه

نخستین برنامه، مراسم عزاداری و سوگواری در مقتل یادمان شهدای دبستان شجره طیبه است که به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام این دبستان برگزار می‌شود.

این مراسم از روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد (اول محرم) به مدت ۱۰ روز و از ساعت ۱۷ در محوطه مقتل یادمان شهدای شجره طیبه میناب برگزار می‌شود و با حضور سخنرانان کشوری و مداحان اهل بیت (ع)، حال و هوای خاصی به منطقه می‌بخشد.

ویژه برنامه مسجد جامع میناب

برنامه دوم میناب در مسجد جامع امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار می‌شود. این مراسم از دوشنبه ۲۵ خرداد ماه و به مدت ۱۰ شب برپا خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین زمانی به عنوان سخنران این مجلس به ایراد سخنرانی می‌پردازند و کربلایی محمدعلی رحمانی نیز به مداحی و مرثیه‌خوانی خواهد پرداخت.

گلزار شهدای شجره طیبه میناب

همچنین ستاد مرکزی شجره طیبه میناب، ویژه برنامه دهه اول محرم را در گلزار شهد ای شجره طیبه میناب تدارک دیده است که از ۲۵ خرداد ماه هر شب بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

در این برنامه، حجت الله سید رضا هاشمی به عنوان سخنران و کربلایی محمد علی رحمانی به عنوان مداح حضور دارند و ضمن عزاداری، یاد و خاطره شهدا را گرامی می‌دارند.

ویژه برنامه‌ها پنجم محرم، علم گردانی و شیر و کتل نیز به روال سابق در میناب برگزار خواهد شد.

برنامه‌های شاخص عزاداری در شهرستان رودان

شهرستان رودان نیز امسال با برنامه‌ریزی هیئت‌های مذهبی، میزبان چند مراسم مهم و سنتی است.

اجتماع هفتم محرم

اولین برنامه، اجتماع بزرگ عزاداران سنتی رودان است که عصر روز هفتم محرم از ساعت ۱۷ در جوار زیارتگاه امامزاده شاه قطب الدین حیدر برگزار می‌شود. این اجتماع همه ساله با حضور گسترده مردم منطقه برگزار می‌شود و فضایی معنوی در آستان این امامزاده واجب التعظیم ایجاد می‌کند.

اجتماع عزاداران حسینی در عصر روز تاسوعا

دومین برنامه رودان، اجتماع عزاداران حسینی در عصر روز تاسوعا است که از ساعت ۱۷ در میدان اصلی شهر برگزار می‌شود. این اجتماع به همت عزاداران محله پشته معز آباد و با مشارکت سایر هیئت‌های شهرستان سازماندهی می‌شود و از آیین‌های با سابقه شهرستان محسوب می‌شود.

برنامه روز عاشوا در رودان

سومین و اصلی‌ترین برنامه رودان، آیین شیر و کتل و دسته‌روی عظیم هیئت‌های مذهبی در روز عاشورا است.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح روز عاشورا به روال هر ساله در سطح شهر برگزار می‌شود و در آن، عزاداران با برپایی دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی و اجرای آیین‌های سنتی شیر و کتل، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) به نمایش می‌گذارند و شهر رودان را در سوگ عاشورا غرق می‌کنند.

ویژه‌برنامه‌های محرم در کیش

همزمان با ایام سوگواری حسینی، مراسم عزاداری در جزیره کیش برگزار می‌شود:

شب هشتم محرم مراسم ویژه حضرت قاسم (ع) در حسینیه عراقی‌های کیش برگزار خواهد شد و روز عاشورا (دهم محرم) نیز مراسم خیمه سوزان و تعزیه خوانی، بلافاصله پس از اقامه نماز ظهر، در مصلی بزرگ کیش برگزار می‌شود.