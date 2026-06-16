عملیات اجرایی احداث مرکز دیالیز بخش توکهور هشتبندی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سهشنبه، آیین کلنگزنی مرکز دیالیز بخش توکهور و هشتبندی، با حضور جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و محلی در محل مرکز درمان بستر این منطقه برگزار شد. این پروژه گامی مهم در جهت ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای جدی حوزه سلامت در این منطقه کشاورزی محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سید علی پورحسینی، امام جمعه بخش توکهور و هشتبندی، در این آیین با اشاره به ویژگیهای جمعیتی منطقه اظهار داشت: جمعیت این بخش به دلیل حضور کارگران فصلی و کشاورزان در ایام کشت و برداشت، بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد و این حجم از جمعیت، طبیعتاً با نیازهای درمانی گستردهتری همراه خواهد بود که باید پیشبینیهای لازم برای آن صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه این منطقه به عنوان یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی استان مطرح است، افزود: متأسفانه عدم آگاهی کافی در زمینه مصرف صحیح سموم و کودهای شیمیایی، پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت کشاورزان و ساکنان منطقه به همراه داشته و شیوع برخی بیماریهای خاص را تشدید کرده است. از این رو، توجه ویژه به زیرساختهای درمانی و بهداشتی در این منطقه، یک ضرورت انکارناپذیر است.
امام جمعه توکهور و هشتبندی با بیان اینکه مطرح کردن مشکلات حوزه درمان، نه بهانهجویی، بلکه تلاشی برای التیام زخمهای کهنه این عرصه است، تصریح کرد: گاهی بیان دغدغههای درمانی، خود نخستین گام برای درمان است و باید این زخمها را با همت جمعی و نگاه ملی مرهم نهاد.
پورحسینی با اشاره به محدودیتهای اعتباری و انبوه مسائل موجود، خواستار توجه بیشتر مسئولان به این منطقه شد و گفت: با وجود تنگناهای مالی، نباید از رسیدگی به نیازهای اساسی حوزه درمان غافل شد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب، گامهای مؤثری در این مسیر برداشته شود.
وی راهاندازی بخش دیالیز را از جمله ضروریترین زیرساختهای درمانی منطقه برشمرد و تأکید کرد: بسیاری از بیماران کلیوی ناچارند برای دریافت خدمات دیالیز، مسافتهای طولانی و هزینههای سنگین رفتوآمد را تحمل کنند که این خود، دشواریهای مضاعفی بر روند درمان آنها افزوده است. احداث این مرکز، گامی بزرگ در جهت کاهش آلام این بیماران و خانوادههایشان خواهد بود.
امام جمعه بخش توکهور و هشتبندی در ادامه از نحوه تأمین اعتبار این پروژه سخن گفت و اعلام کرد: احداث ساختمان دیالیز با مشارکت ۵۰ درصدی خانواده معظم شهید «زهیر احمدی» از شهدای گرانقدر جنگ رمضان و ۵۰ درصد سهم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام میشود که نشاندهنده وفاق و همدلی بین خیرین و نهادهای عمومی است.
پورحسینی بر لزوم پایبندی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به تعهدات خود در این طرح تأکید کرد و افزود: انتظار داریم این پروژه با سرعت و دقت لازم به بهرهبرداری برسد تا مردم هرچه زودتر از ثمرات آن برخوردار شوند. همچنین پیگیریهایی برای ارائه خدمات تخصصیتر درمانی در این بخش در دست انجام است.
رضا صفری، رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق هرمزگان، نیز با اشاره به برنامههای توسعهای این دانشکده گفت: راهاندازی بخش دیالیز در کنار سایر خدمات تخصصی در اولویت برنامههای ما قرار دارد و تلاش میکنیم تا پوشش کاملتری از خدمات سلامت را برای منطقه فراهم آوریم.
۲۱ بیمار دیالیزی در بخش توکهور و هشتبندی شناسایی شدهاند
صفری با اعلام این که هماکنون ۲۱ بیمار دیالیزی در بخش توکهور و هشتبندی شناسایی شدهاند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهرهبرداری از این مرکز، این بیماران بتوانند خدمات لازم را در نزدیکی محل زندگی خود دریافت کنند و از تحمل مشقتهای سفرهای مکرر درمانی بینیاز شوند.
وی با ستایش از همکاری و همراهی مردم منطقه در حوزه سلامت، ابراز امیدواری کرد که با ارتقای بخش توکهور و هشتبندی به شهرستان، زیرساختهای درمانی بیش از پیش توسعه یافته و کیفیت خدمات بهداشتی به سطح مطلوبتری برسد.
صفری همچنین از اقدام خیرخواهانه خانواده شهید احمدی در مشارکت برای ساخت این مرکز درمانی قدردانی کرد و گفت: با رایزنیهای انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی استان، تلاش میشود موانع موجود بر سر راه این پروژه برطرف شده و روند اجرایی آن تسریع یابد.
ابراهیم حسننژاد، نماینده مجمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نیز در این مراسم با اشاره به نقش روزافزون خیرین در عرصه سلامت گفت: مشارکت خیرین در احداث پروژههای درمانی، رنگ و بوی تازهای به توسعه خدمات بهداشتی بخشیده است و انتظار داریم این حضور با نگاه راهبردی و بلندمدت، بیش از پیش پررنگ شود.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای خیرین در شرق استان، افزود: خیرین نیکاندیش این منطقه میتوانند نقش تعیینکنندهای در توسعه زیرساختهای درمانی ایفا کنند و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق، شاهد احداث پروژههای مؤثر و ماندگار در حوزه سلامت باشیم.
حسننژاد در پایان گفت: نوع نگاه خیرین به مشارکتهای درمانی باید حداکثری و زیرساختی باشد تا بتوان پروژههایی با دوام و اثرگذاری بالا احداث کرد و زمینهای فراهم شود که خدمات درمانی باکیفیت، بهصورت عادلانه در اختیار همه اقشار جامعه قرار گیرد.
نظر شما