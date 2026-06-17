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کد مطلب 6862953
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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

اعتراض حریدی‌ها در سرزمین های اشغالی به خدمت نظامی اجباری

اعتراض حریدی‌ها در سرزمین های اشغالی به خدمت نظامی اجباری

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی تصاویری از اعتراض یهودیان افراطی «حریدی» به بازداشت یکی از اعضای این طایفه منتشر کرد.

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