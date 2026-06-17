دریافت 10 MB کد مطلب 6862953 https://mehrnews.com/x3cmph ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ کد مطلب 6862953 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ اعتراض حریدیها در سرزمین های اشغالی به خدمت نظامی اجباری شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی تصاویری از اعتراض یهودیان افراطی «حریدی» به بازداشت یکی از اعضای این طایفه منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط ۵ مولفه تحولات منطقه ای در پی شکست آمریکا در جنگ با ایران تداوم نقض آتش بس؛ حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان درخواست کنگره آمریکا برای افشای هزینههای شهرکسازی صهیونیستها برچسبها یهودیان اشغالی رژیم صهیونیستی
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