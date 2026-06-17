تداوم نقض آتش بس؛ حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، ارتش رژیم صهیونیستی با وجود برقراری آتش بس در خطوط تنش در منطقه در نتیجه تفاهم ایران و آمریکا موج جدیدی از حملات خود را در منطقه کفر تبنیت انجام دادند.

در همین راستا جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حومه کفر تبنیت در منطقه نبطیه را هدف قرار دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش دادی که نیروهای حزب الله در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی، رگباری از موشک را به سمت تجمعات اشغالگران در اطراف کفر تبنیت شلیک کردند. نظامیان ارتش اسرائیل بر خلاف تعهدات آمریکا و رژیم صهیونیستی قصد پیشروی در این منطقه را داشتند.

از سوی دیگر منابع لبنانی گزارش دادند یک فروند بالگرد ارتش رژیم صهیونیستی که به انتقال مجروحان اختصاص دارد، دقایقی پیش در منطقه «قلعه شقیف» در جنوب لبنان فرود آمد.



این رویداد همزمان با پرواز بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه رخ داد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت فرود این بالگرد و شمار مجروحان احتمالی منتشر نشده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به اهداف رژیم صهیونیستی در مورد تداوم حملات به لبنان اذعان کرد که اسرائیل باید به حملات خود به لبنان ادامه دهد تا توافقی را که ایرانی‌ها موفق شده‌اند از دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور آمریکا، بگیرند، به شکست بکشاند.



همزمان، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از حاکم شدن فضای سردرگمی و سرخوردگی در میان نظامیان ارتش این رژیم مستقر در لبنان خبر داد.



این شبکه افزود که احتمال دارد به ‌زودی دستور عقب‌نشینی از لبنان به این نیروها صادر شود.