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کد مطلب 6864619
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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

در دوئل قهرمانان المپیک ایران ؛ حسن یزدانی در راند اول پیروز شد

در دوئل قهرمانان المپیک ایران ؛ حسن یزدانی در راند اول پیروز شد

در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۹۷ کیلوگرم امیر آذرپیرا با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب حسن یزدانی شد.

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