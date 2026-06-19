دریافت 68 MB کد مطلب 6864619 https://mehrnews.com/x3cn5h ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹ کد مطلب 6864619 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹ در دوئل قهرمانان المپیک ایران ؛ حسن یزدانی در راند اول پیروز شد در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۹۷ کیلوگرم امیر آذرپیرا با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب حسن یزدانی شد. کپی شد مطالب مرتبط وزنکشی ۵ وزن دوم کشتی آزاد جام تختی انجام شد رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام تختی در کرمان قهرمانان ۵ وزن نخست کشتی آزاد جام تختی مشخص شدند برچسبها کشتی آزاد تیم ملی کشتی آزاد كشتي آزاد تیم ملی کشتی آزاد ایران انتخابی تیم ملی حسن یزدانی
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