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کد مطلب 6867191
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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹

اسپانیا ۴ - ۰ عربستان ؛ شکست تلخ سعودی‌ها برابر شاگردان دلافوئنته

اسپانیا ۴ - ۰ عربستان ؛ شکست تلخ سعودی‌ها برابر شاگردان دلافوئنته

تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴-۰ عربستان سعودی را شکست داد.

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