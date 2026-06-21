دریافت 21 MB کد مطلب 6867191 https://mehrnews.com/x3cp8M ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ کد مطلب 6867191 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۹ اسپانیا ۴ - ۰ عربستان ؛ شکست تلخ سعودیها برابر شاگردان دلافوئنته تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴-۰ عربستان سعودی را شکست داد. کپی شد مطالب مرتبط یک شکست سنگین دیگر برای آسیایی ها/ اسپانیا عربستان را گلباران کرد اعلام ترکیب تیم ملی بلژیک مقابل ایران/ غول بزرگ فیکس شد روح کیروش در افکار قلعهنویی دمیده شد/ ترکیب هجومی با ترس از خط دفاع برچسبها عربستان سعودی تیم ملی فوتبال عربستان جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال اسپانیا
نظر شما