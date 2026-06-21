به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی برای دومین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ دست به تغییراتی مهم در ترکیب اصلی زده است؛ تغییراتی که نشان می‌دهد کادرفنی برای دیدار حساس مقابل بلژیک برنامه متفاوتی نسبت به مسابقه با نیوزیلند در نظر گرفته است.

تیم ملی ایران که در نخستین دیدار خود برابر نیوزیلند با ترکیب علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، محمد محبی، آریا یوسفی، مهدی طارمی و شهریار مغانلو به میدان رفته بود، حالا با چهار تغییر مقابل بلژیک قرار می‌گیرد.

بر اساس تصمیم کادرفنی، صالح حردانی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، احسان حاج‌صفی و علی علیپور جایگزین میلاد محمدی، محمد محبی، آریا یوسفی و شهریار مغانلو شده‌اند.

مهم‌ترین تغییر در خط دفاعی رخ داده است؛ جایی که کنعانی‌زادگان به ترکیب اصلی بازگشته و در کنار شجاع خلیل‌زاده زوج میانی خط دفاع را تشکیل می‌دهد. حضور این دو مدافع باتجربه می‌تواند نشانه‌ای از نگرانی کادرفنی درباره قدرت هجومی بلژیک باشد.

در سمت راست خط دفاع نیز صالح حردانی جانشین آریا یوسفی شده تا ایران از نظر تدافعی استحکام بیشتری پیدا کند. رامین رضاییان نیز با یک خط جلوتر یا در نقش وینگ‌بک هجومی‌تر به میدان خواهد رفت؛ تغییری که می‌تواند به استفاده بیشتر از توان تهاجمی این بازیکن منجر شود.

در سمت چپ نیز احسان حاج‌صفی جای میلاد محمدی را گرفته است. تجربه بالای کاپیتان سابق تیم ملی یکی از مهم‌ترین دلایل این انتخاب به نظر می‌رسد؛ به ویژه در دیداری که مدیریت جریان بازی اهمیت زیادی دارد.

تغییر دیگر در خط حمله دیده می‌شود؛ جایی که علی علیپور جانشین شهریار مغانلو شده است. علیپور مهاجمی سرعتی‌تر و متحرک‌تر محسوب می‌شود و حضور او در کنار مهدی طارمی می‌تواند نشان‌دهنده تمایل کادرفنی به استفاده از ضدحملات و استفاده از فضاهای پشت خط دفاع بلژیک باشد.

در عین حال، ستون اصلی تیم بدون تغییر باقی مانده است. علیرضا بیرانوند درون دروازه، سعید عزت‌اللهی و سامان قدوس در میانه میدان و مهدی طارمی در خط حمله همچنان مهره‌های کلیدی ترکیب ایران هستند.

به نظر می‌رسد قلعه‌نویی برای مسابقه با بلژیک به دنبال ایجاد تعادل بیشتر میان دفاع و حمله است. تیمی باتجربه‌تر در خط دفاع، با دوندگی بیشتر در کناره‌ها و تحرک بالاتر در خط حمله. حال باید دید این تغییرات تا چه اندازه می‌تواند برابر یکی از قدرتمندترین تیم‌های اروپا جواب بدهد.