دریافت 6 MB
کد مطلب 6867764
  1. فیلم
  2. جامعه
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

مسدود سازی بیش از ۲ میلیون سیم‌کارت اتباع بیگانه

مسدود سازی بیش از ۲ میلیون سیم‌کارت اتباع بیگانه

جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از ۲ میلیون سیم‌کارت اتباع بیگانه پس از خروج از کشور مسدود شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید