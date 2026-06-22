دریافت 6 MB کد مطلب 6867764 https://mehrnews.com/x3cppt ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹ کد مطلب 6867764 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹ مسدود سازی بیش از ۲ میلیون سیمکارت اتباع بیگانه جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از ۲ میلیون سیمکارت اتباع بیگانه پس از خروج از کشور مسدود شد. کپی شد مطالب مرتبط شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز/تعداد شهدای جنگ تحمیلی به ۳۵۱۹ نفر رسید خلیلی: موضوع موقوفات در دستور کار ویژه قرار دارد مجتمع خانواده غرب تهران بهزودی افتتاح میشود جزئیات بازگشت ۱.۸ میلیارد دلار و ۵۵۰ میلیون یورو به دولت جهانگیر: دشمن تصور میکرد ظرف سه روز ایران را تجزیه میکند برچسبها قوه قضاییه اصغر جهانگیر سیم کارت موبایل سخنگوی قوه قضاییه
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