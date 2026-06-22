به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، با حضور به مناسبت هفته قوه قضاییه، ضمن تشریح رویکردهای نوین این معاونت، بر اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی و نقش کلیدی خانواده‌ها در پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

خانواده؛ کانون بنیادین پیشگیری از آسیب‌ها

نیکوکار با اشاره به اینکه خانواده اولین و مهم‌ترین واحد جامعه، برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مجرمانه است، اظهار کرد: نقش مادران و همسران در تربیت فرزندان و آموزش بایدها و نبایدها نقشی بی‌بدیل است.

وی افزود: راهبرد این معاونت، پرهیز از پیچیده‌سازی مسائل حقوقی برای عموم مردم است؛ به طوری که اگر والدین مهارت‌های اولیه نظارت بر فرزندان، مانند مدیریت استفاده از ابزارهای دیجیتال را بیاموزند، گام مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها برداشته‌اند.

توسعه زیرساخت‌های رسیدگی به دعاوی خانواده در پایتخت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در تکریم مراجعان و تسهیل دسترسی به عدالت، از افتتاح مجتمع‌های تخصصی خانواده خبر داد و گفت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قضایی، مجتمع‌های خانواده در مناطق شمال، جنوب و شرق تهران راه‌اندازی شده و برنامه‌ریزی برای افتتاح مجتمع غرب تهران نیز در دستور کار قرار دارد که طی ماه‌های آتی محقق خواهد شد.

وی همچنین به ابلاغیه رئیس قوه قضاییه مبنی بر استقرار مشاوران و قضات زن در دادگاه‌های خانواده اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری از حضور متخصصان در این مراکز، با هدف کاهش آمار طلاق و تقویت رویکرد صلح و سازش انجام می‌شود.

توسعه مراکز مهر برای ملاقات فرزندان طلاق

نیکوکار با اشاره به ضرورت مدیریت پیامدهای طلاق، از فعالیت ۱۷ مرکز مهر در استان تهران،۴ مرکز در شهر تهران و ۱۳ مرکز در شهرستان‌های تابعه، خبر داد.

وی تصریح کرد: هدف از ایجاد این مراکز، فراهم‌سازی فضایی مناسب و ایمن برای ملاقات فرزندان با والدین به‌جای استفاده از کلانتری‌هاست، که گامی در جهت حفظ کرامت خانواده‌ها و سلامت روان کودکان محسوب می‌شود.

آموزش حقوقی و پیشگیری‌های هوشمندانه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص اقدامات پیشگیرانه از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی گفت: یکی از اولویت‌های ما، تبیین قانون به زبان ساده برای نسل آینده و عموم شهروندان است.

وی با اشاره به اجرای طرح قاضی در مدرسه و حضور قضات در مدارس برای پاسخگویی به پرسش‌های دانش‌آموزان، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اجرای طرح نماد که نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان است و با همکاری آموزش و پرورش، در سراسر کشور، تلاش شده است تا آسیب‌هایی نظیر ترک تحصیل و رفتارهای پرخطر در حوزه اطفال و نوجوانان با نظارت و مداخلات به‌موقع کاهش یابد.

نظارت بر تکالیف دستگاه‌های اجرایی

نیکوکار با تأکید بر اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مسئولیت نظارت و مطالبه‌گری نسبت به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد، عنوان کرد: در دو سال گذشته، بیش از ۹۰۰ میلیون پیامک آموزشی و ارشادی در بیش از ۵۰ عنوان موضوعی، از جمله در حوزه‌های تخصصی نظیر جرایم مرتبط با رمزارزها، قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و مخاطرات خرید و فروش طلای آب‌شده، برای عموم مردم ارسال شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تعامل دستگاه‌های اجرایی و استانداری تهران، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با اولویت‌بندی تکالیف قانونی از سوی متولیان امر و همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول، شاهد کاهش معضلات اجتماعی و افزایش امنیت روانی در جامعه باشیم.