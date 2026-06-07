به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه، در اجتماع شبانه مردمی میدان تجریش اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی گمان میکردند در سایه تحریمها، ترورها و فشارهای سیاسی، سرمایه اجتماعی کشور تضعیف شده است، اما حضور گسترده مردم در صحنه نشان داد این برآوردها نادرست بوده است.
وی افزود: دشمنان تصور میکردند سرمایه اجتماعی در سایه تحریم، ترور و کودتا کاهش پیدا کرده، اما با میلیونها جانفدا روبهرو شدند.
جهانگیر همچنین با اشاره به نقش مردم در ناکام گذاشتن اهداف دشمنان گفت: دشمن روی شکاف میان مردم و نظام حساب باز کرده بود، اما حضور گسترده مردم در حمایت از آرمانهای انقلاب، تمامی محاسبات آنان را بر هم زد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که انسجام ملی و حضور مردم در صحنه، مهمترین عامل ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی گمان میکردند سرمایه اجتماعی کشور در سایه تحریمها و فشارهای مختلف کاهش یافته است، اما با حضور میلیونی مردم و جانفشانی آنان مواجه شدند.
وی افزود: دشمن تصور میکرد پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی میتواند در کمتر از سه روز نظام اسلامی را ساقط و کشور را تجزیه کند، اما مردم با قیامی حسینوار به صحنه آمدند و تمامی معادلات دشمن را بر هم زدند.
نیروهای مسلح خیبری دیگر را فتح کردند
جهانگیر با تقدیر از عملکرد نیروهای مسلح کشور گفت: نیروهای مسلح فداکار با ایستادگی و مقاومت، حماسهای بزرگ رقم زدند و نشان دادند یاران امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در برابر استکبار جهانی کوتاه نخواهند آمد.
وی افزود: دشمن نه تنها به اهداف خود دست نیافت، بلکه دستاوردی نیز از اقدامات خود کسب نکرد و جمهوری اسلامی با اقتدار در برابر تهدیدها ایستاد.
۳۱۲۱ نفر از مزدوران و خائنان تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با عوامل همکاریکننده با دشمن گفت: پس از تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، اقدامات گستردهای برای شناسایی و برخورد با عوامل مرتبط با دشمن انجام شد.
وی اعلام کرد: تاکنون سه هزار و ۱۲۱ نفر از مزدوران و خائنان به وطن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند که از این تعداد، دو هزار و ۴۰۶ نفر دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرند.
جهانگیر افزود: بخشی از این افراد به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، اقدام امنیتی، نظامی و اقتصادی، همکاری و مساعدت به رژیم متخاصم و همچنین فعالیتهای تبلیغی و رسانهای به نفع دشمن تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
وی همچنین از شناسایی و دستگیری افرادی خبر داد که از طریق نگهداری یا خرید و فروش تجهیزات ارتباطی غیرمجاز از جمله استارلینک به دشمن کمک میکردند.
صدور هزار کیفرخواست برای متهمان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون حدود هزار کیفرخواست برای متهمان پروندههای مرتبط با همکاری با دشمن صادر شده و این افراد با اشد مجازات قانونی مواجه خواهند شد.
توقیف اموال صدها نفر از عوامل دشمن
جهانگیر از شناسایی و توقیف اموال صدها نفر از عوامل و مزدوران دشمن خبر داد و افزود: این اموال پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم دادگاه، به نفع ملت مصادره خواهد شد.
طرح پدافند اجتماعی در ۱۰ محور اجرا میشود
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ تابآوری مردم و جلوگیری از خطای محاسباتی مسئولان، گفت: قوه قضاییه طرح پدافند اجتماعی را در ۱۰ محور طراحی و اجرا کرده است.
به گفته جهانگیر، تقویت همدلی میان مردم، مسئولان و رسانهها، جلوگیری از دوقطبیسازی جامعه، حفظ انسجام ملی، افزایش بصیرت عمومی و تقویت امید اجتماعی از مهمترین محورهای این طرح است.
برخورد قاطع با احتکار و اخلال در بازار
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: مردم انتظار دارند مسئولان با عوامل ایجاد ناامنی اقتصادی برخورد کنند و قوه قضاییه نیز با کمفروشان، محتکران و افرادی که با اقدامات مجرمانه موجب اخلال در بازار و معیشت مردم میشوند، برخوردی قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
ضرورت مقابله با روایتسازی دشمن و انتشار شایعات
جهانگیر یکی دیگر از محورهای مورد توجه قوه قضاییه را تبیین واقعیتهای اجتماعی و مقابله با جنگ روایتها دانست و گفت: امروز «امپراتوری دروغ» تلاش میکند اقدامات کماهمیت خود را بزرگ جلوه دهد و دستاوردهای نظام اسلامی و ملت ایران را کمرنگ نشان دهد.
وی افزود: همه مردم و رسانهها وظیفه دارند روایتهای واقعی را دنبال و بازنشر کنند و از انتشار شایعات و اخبار نادرست که میتواند به اهداف دشمن کمک کند، پرهیز داشته باشند.
تشکیل شبکه «سربازان اجتماعی» برای خدمت به مردم
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل شبکه «سربازان اجتماعی» به عنوان یکی دیگر از برنامههای این قوه یاد کرد و گفت: با اجرای طرح «جانفدا» و مشارکت نهادهای فرهنگی و اجتماعی، هر فرد باید متناسب با توان و ظرفیت خود به جامعه خدمت کند.
وی اظهار کرد: هدف از این طرح، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای تقویت همبستگی اجتماعی و کمک به حل مسائل جامعه است.
صیانت از سلامت جسمی و روانی مردم در دستور کار است
جهانگیر همچنین بر ضرورت حمایت از آسیبدیدگان حوادث اخیر تأکید کرد و گفت: صیانت از سلامت مردم، بهویژه افرادی که از نظر روحی و روانی آسیب دیدهاند، در کنار رسیدگی به مشکلات جسمی آسیبدیدگان، از موضوعات مورد توجه دستگاههای مسئول است.
وی با تقدیر از حضور و همراهی مردم در ماههای اخیر افزود: ملت ایران در این مدت صحنههایی کمنظیر از همبستگی، ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند که شایسته قدردانی است.
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