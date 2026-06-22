دومین اصلاحیه پذیرش کاردانی به کارشناسی‌ سال ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام، انتخاب رشته و پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ و اطلاعیه تمدید مهلت ثبتنام و اعلام رشتهمحلهای جدید منتشره در ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، موارد اصلاحی جدید اعلام شد.
ضرورت دارد متقاضیان پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای یادشده و مندرجات اطلاعیه اول و همچنین مفاد اطلاعیه اول تیرماه، تا پایان روز جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبتنام یا ویرایش اطلاعات (ثبتنامی و انتخاب رشته) خود اقدام کنند.
فایل اصلاحات (سری دوم) مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام، انتخاب رشته و پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
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