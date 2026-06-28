دریافت 13 MB کد مطلب 6872939 https://mehrnews.com/x3cry5 ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳ کد مطلب 6872939 فیلم سیاست فیلم سیاست ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳ تصاویر حملات جنگندههای نیروهای تروریستی آمریکا به نقاط جنوبی ایران سنتکام تصاویر حملات دیشب جنگندههای نیروهای تروریستی آمریکایی به ۱۰ نقطه در جنوب ایران را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط اعلام جزئیات عملیات امشب نیروی دریایی سپاه علیه آمریکا تا ساعتی دیگر عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین لحظهٔ شلیک موشکهای سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا در جنوب ایران برچسبها سنتکام حمله به ایران ارتش آمریکا
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