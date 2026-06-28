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کد مطلب 6872939
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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

تصاویر حملات جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکا به نقاط جنوبی ایران

تصاویر حملات جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکا به نقاط جنوبی ایران

سنتکام تصاویر حملات دیشب جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکایی به ۱۰ نقطه در جنوب ایران را منتشر کرد.

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