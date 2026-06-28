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۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۰

عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا

عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای از پاسخ قاطع نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه به تجاوزهای اخیر آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای از پاسخ قاطع نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه به تجاوزهای اخیر آمریکا خبر داد و تاکید کرد: من‌بعد با کشتی های متخلف قوی تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه ای که باشد ولو مانند دیشب و امشب تجاوزها به اهداف کم اهمیت باشد، پاسخی خرد کننده خواهد داشت. دشمن بداند نقض آتش بس خلاف بند یکم تفاهم نامه اسلام آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت.

بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بامداد یکشنبه هفتم تیر ۱۴۰۵ انتشار یافته، به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی؛

فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت ۲ الی ۳ بامداد امروز یکشنبه هفتم تیر ماه، با پرتاب موشک های بالستیک و پهپاد به سوی هشت زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.

دشمن متجاوز که نقض عهد و پیمان شکنی در ذات او است، به بهانه مقابله نیروی دریایی سپاه با کشتی متخلف، اوایل بامداد امروز، به پنج پست ساحلی جمهوری اسلامی حمله کرده بود.

بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و من‌بعد با کشتی های متخلف قوی تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه ای که باشد ولو مانند دیشب و امشب تجاوزها به اهداف کم اهمیت باشد، پاسخی خرد کننده خواهد داشت.

دشمن بداند نقض آتش بس خلاف بند یکم تفاهم نامه اسلام آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

کد مطلب 6872670

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    نظرات

    • US ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 2
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      نگذارید آنها اول بزنند( تهاجم) و ما پاسخ بدهیم( دفاعی) ، معادله را عوض کنید تا متوجه بشن ، فردا هم غافلگیرانه حمله کنید و بگویید نقض آتش بس نیست توافق برقراره( یک بار پیش دستی کنید)
    • US ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      2 3
      پاسخ
      ایران باید با تهدید ساخت سلاح هسته ای پاسخ این نابود کردن ها را بدهد
    • IR ۰۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      3 2
      پاسخ
      موفق باشید و پیروز خوشحالمان کردید.
    • IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 3
      پاسخ
      ایران سعی کند به کشتی،های متخلف فقط از دور یک تذکری بدهد همین ،وکشتی ها هم از مسیرهای تعیین شده عبور کنند تا مشکلی پیش نیاد
    • IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 2
      پاسخ
      فلج کنید پایگاه های نیروهای هوایی و دریایی آمریکا رو. تو خاک آمریکا تخریب کنیم
    • 5718991618 IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 2
      پاسخ
      امریکا شیطان است توافق با شیطان اشتباه جبران ناپذیر است
    • مهدی IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 2
      پاسخ
      درود خداوند بر نیروهای مسلح کشورمان
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      3 1
      پاسخ
      امریکا می خواهد همینطوری در حالت آتش بس مصنوعی کم کم پهپادها وموشکهایمان را نابود کند .

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