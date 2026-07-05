دریافت 12 MB کد مطلب 6879993 https://mehrnews.com/x3cvv3 ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵ کد مطلب 6879993 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵ اقامه نماز بر پیکر شهید زهرا محمدی گلپایگانی نوه خردسال رهبر شهید اقامه نماز بر پیکر شهید زهرا محمدی گلپایگانی نوه خردسال رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط اینبار همه جهان اسلام به این بدرقه دعوت هستند برگزاری مراسم عزاداری رهبر شهید در دانشگاه خواجه نصیر برچسبها رهبر شهید آقای شهید ایران وداع با رهبر انقلاب تشییع رهبر شهید انقلاب
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