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کد مطلب 6879993
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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

اقامه نماز بر پیکر شهید زهرا محمدی گلپایگانی نوه خردسال رهبر شهید

اقامه نماز بر پیکر شهید زهرا محمدی گلپایگانی نوه خردسال رهبر شهید

اقامه نماز بر پیکر شهید زهرا محمدی گلپایگانی نوه خردسال رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده نمایید.

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