دریافت 2 MB کد مطلب 6880132 https://mehrnews.com/x3cvxS ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶ کد مطلب 6880132 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶ آیت الله آملی لاریجانی: امام شهید با خون خود کشور را بیمه کرد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهادت رهبر شهید را ضامن آینده ایران توصیف کرد. کپی شد مطالب مرتبط حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید نمایش اقتدار ملی است خانوادهها در مسیر تجدید عهد با آقای شهید ایران امیر سیاری: تا آخرین قطره خون آرمان حضرت آقا را پیگیری می کنیم برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبری تشییع رهبر شهید انقلاب
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