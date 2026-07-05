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کد مطلب 6880132
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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

آیت الله آملی لاریجانی: امام شهید با خون خود کشور را بیمه کرد

آیت الله آملی لاریجانی: امام شهید با خون خود کشور را بیمه کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهادت رهبر شهید را ضامن آینده ایران توصیف کرد.

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