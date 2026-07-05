حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید نمایش اقتدار ملی است

آیت الله محمد باقر محمدی لائینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم برای حضور پرشور و آگاهانه در آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید، این حضور را نماد قدردانی از مجاهدتهای شهدا، نمایش وحدت ملی و استمرار مسیر انقلاب دانست و بر لزوم حفظ انسجام و حمایت از مطالبات اعلامشده از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.
وی اظهار کرد: حضور باشکوه، آگاهانه و پرشور مردم در این مراسم، ادای حق مجاهدتهای این رهبر شهید، تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب و شهدا و جلوهای از اقتدار و همبستگی ملی خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع در چند شهر کشور، از مردم خواست ضمن حضور در این آیینها، در شهرهای میزبان و استانهای واقع در مسیر تردد زائران نیز همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به قرار گرفتن این استان در مسیر تردد زائران، بر آمادگی هیئتهای مذهبی، موکبها و مجموعههای مردمی برای پذیرایی از مسافران و شرکتکنندگان در مراسم تأکید کرد و گفت: خدمترسانی به زائران و همراهی با آنان، بخشی از وظیفه و مسئولیت اجتماعی و دینی مردم این استان است.
آیتالله محمدیلائینی همچنین بر استمرار حضور مردم در صحنه تأکید کرد و افزود: حفظ حضور مردمی در میدان و استمرار انسجام و همراهی، تا تحقق اهداف و پیروزی نهایی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان باید در چارچوب رهنمودهای معظمله حرکت کنند و ضمن صبر و هوشیاری، منتظر تحقق شروط و مطالبات اعلامشده باشند.
نماینده ولیفقیه در مازندران تصریح کرد: مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و در کنار رهبری، برای تحقق مطالبات عمومی و اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش کنند.
وی در پایان حضور گسترده مردم در آیین تشییع را پاسخی به دشمنان و نشانه پویایی و استحکام انقلاب اسلامی دانست و بر تداوم راه شهدا و حفظ وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد.
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