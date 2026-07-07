دریافت 16 MB کد مطلب 6881247 https://mehrnews.com/x3cvZD ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۴ کد مطلب 6881247 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۴ اجرای نماهنگ «باید برخاست» توسط محسن محمدی پناه در مسجد جمکران محسن محمدی پناه نماهنگ معروف «باید برخاست» را در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مسجد جمکران به اجرا در آورد. کپی شد مطالب مرتبط لحظات ملکوتی اذان صبح مسجد جمکران،پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید مسجد جمکران در شب تشییع پیکر «آقای شهید ایران» حرکت شبانه خیل زائران رهبر شهید به سمت مسجد مقدس جمکران حضور بختیاری ها در مراسم تشییع رهبر شهید در قم قرائت دعای فرج امام زمان(عج) در مسجد جمکران برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب وداع با رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران مسجد جمکران قم باید برخاست
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