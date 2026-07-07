دریافت 16 MB
کد مطلب 6881247
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۴

اجرای نماهنگ «باید برخاست» توسط محسن محمدی پناه در مسجد جمکران

اجرای نماهنگ «باید برخاست» توسط محسن محمدی پناه در مسجد جمکران

محسن محمدی پناه نماهنگ معروف «باید برخاست» را در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مسجد جمکران به اجرا در آورد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید