https://mehrnews.com/x3cvZN ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۴ کد مطلب 6881255 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۴ فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید قم- فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید طنین انداز شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6881255 کپی شد مطالب مرتبط حضور آیت الله جوادی آملی در جمکران برای اقامه نماز بر پیکر قائد شهید طنین دعای عهد در مسجد مقدس جمکران فریاد مرگ بر آمریکا در صحن مقدس مسجد جمکران گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب اجرای نماهنگ «باید برخاست» توسط محسن محمدی پناه در مسجد جمکران لحظات ملکوتی اذان صبح مسجد جمکران،پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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