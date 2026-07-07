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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۴

فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید

فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید

قم- فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید طنین انداز شد.

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کد مطلب 6881255

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