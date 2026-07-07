https://mehrnews.com/x3cvZM ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۵۶ کد مطلب 6881254 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۵۶ حضور آیت الله جوادی آملی در جمکران برای اقامه نماز بر پیکر قائد شهید قم- آیت الله جوادی آملی مرجع تقلید شیعیان برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد مسجد مقدس جمکران شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6881254 کپی شد مطالب مرتبط طنین دعای عهد در مسجد مقدس جمکران فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید فریاد مرگ بر آمریکا در صحن مقدس مسجد جمکران آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران اجرای نماهنگ «باید برخاست» توسط محسن محمدی پناه در مسجد جمکران گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت لحظات ملکوتی اذان صبح مسجد جمکران،پیش از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب حضور زائران سرزمین آفتاب برای وداع و بدرقه آقای شهید ایران در قم مسجد جمکران در شب تشییع پیکر «آقای شهید ایران» اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب قم رهبر شهید آقای شهید ایران
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