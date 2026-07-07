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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۵۶

حضور آیت الله جوادی آملی در جمکران برای اقامه نماز بر پیکر قائد شهید

حضور آیت الله جوادی آملی در جمکران برای اقامه نماز بر پیکر قائد شهید

قم- آیت الله جوادی آملی مرجع تقلید شیعیان برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد مسجد مقدس جمکران شد.

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کد مطلب 6881254

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