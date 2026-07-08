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کد مطلب 6882063
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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۳

خیل جمعیت میلیونی مردم عراق در تشییع پیکر آقای شهید ایران

خیل جمعیت میلیونی مردم عراق در تشییع پیکر آقای شهید ایران

خیل جمعیت میلیونی مردم عراق در تشییع پیکر آقای شهید ایران را در این فیلم مشاهده نمایید.

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