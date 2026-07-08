دریافت 6 MB کد مطلب 6882063 https://mehrnews.com/x3cwmh ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۳ کد مطلب 6882063 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۳ خیل جمعیت میلیونی مردم عراق در تشییع پیکر آقای شهید ایران خیل جمعیت میلیونی مردم عراق در تشییع پیکر آقای شهید ایران را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط تصاویر حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع در نجف اشرف پوشش زنده مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید ایران در عراق وزیر عراقی: تشییع باشکوه شهید خامنهای بزرگترین پاسخ به صهیونیستها است از تهران تا نجف؛ روایتی از اقتدار در جغرافیای مقاومت برچسبها ایران عراق آقای شهید ایران رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب وداع با رهبر شهید انقلاب
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