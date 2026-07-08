دریافت 11 MB کد مطلب 6882078 https://mehrnews.com/x3cwmB ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۲ کد مطلب 6882078 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۲ استقبال پرشور مردم عراق از پیکر رهبر شهید در فرودگاه نجف اشرف استقبال پرشور مردم عراق از پیکر رهبر شهید در فرودگاه نجف اشرف را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط حرکت خودروی حامل پیکر رهبر شهید در میان تشییعکنندگان عراقی+فیلم تصاویر حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع در نجف اشرف پوشش زنده مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید در شهرهای عراق عراق به پا خاست/ آغاز تشییع پیکر امام شهید در نجف اشرف برچسبها رهبر شهید عراق نجف اشرف فرودگاه نجف آقای شهید ایران وداع با رهبر شهید انقلاب
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