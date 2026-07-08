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کد مطلب 6882078
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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۲

استقبال پرشور مردم عراق از پیکر رهبر شهید در فرودگاه نجف اشرف

استقبال پرشور مردم عراق از پیکر رهبر شهید در فرودگاه نجف اشرف

استقبال پرشور مردم عراق از پیکر رهبر شهید در فرودگاه نجف اشرف را در این فیلم مشاهده نمایید.

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