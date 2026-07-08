دریافت 11 MB کد مطلب 6882161 https://mehrnews.com/x3cwph ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷ کد مطلب 6882161 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷ تصاویری از تشییع خانواده رهبرشهید ایران در حرم حضرت اباالفضل (ع) تصاویری از تشییع خانواده رهبرشهید ایران در حرم حضرت اباالفضل (ع) را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط پیکر رهبر شهید ایران در مسیر حرم حضرت علی(ع)+فیلم شعارهای مردم عراق علیه آمریکا و اسرائیل در حرم امام حسین(ع)+فیلم نوری المالکی: هر کاری برای رهبر شهید انجام دهیم کم است مشارکت بیش از ۲ میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید در نجف برچسبها حرم حضرت عباس(ع) تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید وداع با رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران عراق کربلای معلی
نظر شما