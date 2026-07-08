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کد مطلب 6882161
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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

تصاویری از تشییع خانواده رهبرشهید ایران در حرم حضرت اباالفضل (ع)

تصاویری از تشییع خانواده رهبرشهید ایران در حرم حضرت اباالفضل (ع)

تصاویری از تشییع خانواده رهبرشهید ایران در حرم حضرت اباالفضل (ع) را در این فیلم مشاهده نمایید.

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