نوری المالکی: هر کاری برای رهبر شهید انجام دهیم کم است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عراقی به نقل از نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون گزارش دادند: بزرگداشت میراث رهبر بزرگ امت اسلامی‌ و همچنین شرکت در مراسم تشییع پیکر ایشان یک وظیفه است.

وی اضافه کرد: ایشان رهبری بودند که ایستادگی کرده و در برابر چالش ها مقاومت کردند. هر آنچه که مردم عراق در این زمینه ارائه دهند هر چقدر هم که بزرگ باشد در حق شخصیتی که نقش مهمی در آینده ملت ایران و منطقه ایفا کرده کم است.

المالکی تصریح کرد: پیام امروز عراق این است که جمهوری اسلامی ایران تنها نیست و از این نظام در سراسر جهان حمایت می شود.