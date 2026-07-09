دریافت 3 MB کد مطلب 6883390 https://mehrnews.com/x3cwTn ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳ کد مطلب 6883390 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳ لحظه ورود خودرو حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مراسم تشییع در مشهد لحظه ورود خودرو حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مراسم تشییع در مشهد را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط تصاویر هوایی از مراسم تشییع رهبر شهید در خیابان امام رضا مشهد دغدغه رهبر شهید در حوزه آموزش فلسفه اسلامی برای کودکان صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی مملو از دلباختگان رهبر شهید گرما هم حریف عزاداران قائد شهید امت نشد اجتماع مردم آستانه اشرفیه همزمان با مراسم تشییع در مشهد عزاداران پاکستانی در مشهد نوای «لبیک یا سید مجتبی» سر دادند برچسبها مشهد رهبر شهید آقای شهید ایران وداع با رهبر شهید انقلاب تشییع رهبر شهید انقلاب
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