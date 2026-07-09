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کد مطلب 6883390
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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

لحظه ورود خودرو حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مراسم تشییع در مشهد

لحظه ورود خودرو حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مراسم تشییع در مشهد

لحظه ورود خودرو حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مراسم تشییع در مشهد را در این فیلم مشاهده نمایید.

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