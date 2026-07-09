دغدغه رهبر شهید در حوزه آموزش فلسفه اسلامی برای کودکان

سیداحمد میرزاده، شاعر کودک و نوجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر، از خاطرات دیدار با آقای شهید ایران گفت: دیدارهای عمومی با رهبر معظم انقلاب، کموبیش در طول این سالها و به مناسبتهای مختلف برایم پیش آمده است. از سال ۱۳۷۵ به بعد، گاهی در دیدارهای عمومی توفیق زیارت ایشان را داشتم؛ بهویژه در ایام نوروز که به مشهد مشرف میشدند اما دیدار خصوصی، به این معنا، توفیق نداشتم.
او مروری بر دیداری خاطرهانگیز داشت و در اینباره بیان کرد: شاید برجستهترین دیداری که با ایشان داشتم و توانستم بهصورت رودررو با ایشان گفتوگو کنم، دیدار شاعران با ایشان بود. بهطور خاص، در آخرین دیداری که ایشان با شاعران داشتند، من بهعنوان نماینده شاعران کودک و نوجوان، سلام شاعران کودک را خدمت ایشان رساندم. ایشان نیز در پاسخ، پیامی برای شاعران کودک فرستادند که برای همیشه در ذهن من باقی خواهد ماند. فرمودند: «از ایشان [شاعران کودک و نوجوان] تشکر کنید؛ کارشان بسیار مهم است. شعر کودک امروز یکی از بهترین فصول شعری است.»
این شاعر به زمانی اشاره کرد که از جنبه کتابخوانی رهبر شهید انقلاب اطلاع پیدا کرده بود: تقریباً از دوران نوجوانی متوجه شده بودم که رهبر شهید انقلاب علاقه فراوانی به کتاب دارند و بهطور ویژه به ادبیات علاقهمند و بر آن مسلط هستند. این موضوع را از خلال مطالبی که در مجلات میخواندم و نیز از سخنان شخصیتهای فرهنگی متوجه میشدم. برای مثال، آثار اخوان ثالث را که میخواندم، میدیدم نام آقای خامنهای در آن آمده است. همچنین در مجلات «رشد معلم» میدیدم که چهرههای برجسته فرهنگی کشور، مانند دکتر جعفر شهیدی، از ایشان نام میبرند. در همان سالها از مواردی مثل حضور ایشان در کنگره بزرگداشت حافظ و سخنرانیشان درباره حافظ، متوجه شدم که چه تسلط عمیقی بر شعر و ادبیات دارند.
او در ادامه افزود: همه اینها مربوط به سالهای نوجوانی من است. پس از آن نیز اظهارنظرهای ایشان درباره رمانها و آثار ادبی را دنبال میکردم و از همان زمان دریافتم که رهبر انقلاب علاقهای جدی و عمیق به ادبیات دارند. ایشان، بهطور کلی، موجب رشد و رونق ادبیات فارسی شدند. شاید بسیاری ندانند اما در سالهای نخست انقلاب، یعنی حدود چهل سال پیش، در بسیاری از خانوادهها و مؤسسات مذهبی، توجه چندانی به رمان نمیشد؛ بلکه حتی واژه «رمان» برای برخی بار منفی داشت اما امروز میبینیم هر نهادی که قصد انجام فعالیت فرهنگی دارد، برای آن پیوست تولید رمان نیز در نظر میگیرد.
میرزاده به تأثیر شعر در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: در مورد شعر نیز این موضوع کاملاً روشن است. در آخرین دیدار با شاعران، ایشان نکته مهمی را مطرح کردند و فرمودند که امروز در کشور شرایطی فراهم شده است که شاعر حرمت و احترام دارد. البته به نقش خودشان در شکلگیری این وضعیت اشارهای نکردند، اما روشن است که این منزلت، تا حد زیادی، حاصل تشویقها و حمایتهای ایشان است. شاعران امروز جایگاه اجتماعی خود را تا حد زیادی مدیون همین حمایتها هستند. در عین حال، متقابلاً ایشان انتظار داشتند شاعران از این فرصت برای خلق آثار بزرگ و ماندگار استفاده کنند.
سیداحمد میرزاده در ادامه اظهار کرد: با وجود اینکه از نوجوانی میدانستم ایشان اهل مطالعه هستند و حتی خودشان نیز درباره شیوه مطالعهشان توضیح داده بودند؛ از جمله اینکه گاهی کتابهای چندجلدی را در فرصتهای کوتاه، مانند مسیر اتوبوس، مطالعه میکردند، اما همچنان برای من شگفتآور است که چگونه با این حجم از مسئولیت و مشغله، فرصت مطالعه اینهمه کتاب را پیدا میکردند. گاهی شنیدهام که با مهارتهای تندخوانی آشنا بودهاند. بههرحال، این موضوع برای من همچنان یکی از ویژگیهای شگفتانگیز ایشان است.
این شاعر کودک و نوجوان درباره توصیههای رهبر شهید انقلاب در حوزه کتابهای کودک اینطور توضیح داد: درخصوص کتابهای کودک، یکی از فرمایشهای ایشان که هنوز بر زمین مانده، موضوع «فلسفه اسلامی برای کودکان» است. ایشان بر آموزش فلسفه اسلامی به کودکان و تألیف کتابهایی در این زمینه تأکید کردند. هرچند تلاشهایی در کشور انجام شد و مراکز مختلف مسابقهها، فراخوانها و گردهماییهایی برگزار کردند اما این اقدامات هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. نویسندگان کودک و نوجوان تاکنون موفق نشدهاند آن مطالبهای را که ایشان درباره فلسفه اسلامی برای کودکان داشتند، محقق کنند.
او افزود: در مورد شعر کودک نیز ایشان در سال ۱۳۹۲ مطالبهای مطرح کردند و فرمودند: «شعر کودکی که متضمن حکمت اسلامی و حکمت سیاسی باشد، جای آن خالی است.» و این خلأ همچنان وجود دارد و واقعاً باید در این زمینه کار شود؛ زیرا میتواند نقش بسیار مؤثری در تربیت نسلهای آینده داشته باشد.
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