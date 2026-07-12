دریافت 24 MB
کد مطلب 6884800
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

روایت سیاست‌مدار انگلیسی از مسلمان شدنش پس از شهادت رهبر شهید

روایت سیاست‌مدار انگلیسی از مسلمان شدنش پس از شهادت رهبر شهید

سلام آخر روایت سیاستمداری انگلیسی که روز پنجم جنگ تحمیلی سوم از انگلیس به ایران بازگشته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      زنده باد...

    فیلم‌های پربازدید