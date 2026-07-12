دریافت 24 MB کد مطلب 6884800 https://mehrnews.com/x3cxv8 ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵ کد مطلب 6884800 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵ روایت سیاستمدار انگلیسی از مسلمان شدنش پس از شهادت رهبر شهید سلام آخر روایت سیاستمداری انگلیسی که روز پنجم جنگ تحمیلی سوم از انگلیس به ایران بازگشته است. کپی شد مطالب مرتبط بازگشت مجدد پروازها و سرویسدهی با حداکثر توان نواب رئیس و خزانه دار فدراسیون سوارکاری مشخص شدند اعزام ۱۹ هزار زائر برای مراسم تشییع از سمنان؛ ۶۲۲ اتوبوس بهکارگیری شد برچسبها ایران جنگ تحمیلی سوم انگلیس رهبر شهید آقای شهید ایران
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