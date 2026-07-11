نواب رئیس و خزانه دار فدراسیون سوارکاری مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون سوارکاری مربوط به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، امروز (شنبه ۲۰ تیر) به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری، کامیار اکبری سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیونها، سید وحید برقعی سرپرست دبیرکل فدراسیون، نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران، دستگاههای عضو مجمع، روسای هیئتهای استانی و سایر اعضای مجمع به صورت حضوری و آنلاین در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، ویدئویی از اهم فعالیتها و اقدامات فدراسیون سوارکاری از زمان آغاز فعالیت محمود حیدری به عنوان رئیس فدراسیون از آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون برای اعضای مجمع پخش شد.
در ادامه سید وحید برقعی سرپرست دبیرکل فدراسیون ضمن خیرمقدم به اعضای مجمع، مسئولان هیاتهای استانی و نمایندگان دستگاههای مختلف، گزارشی از عملکرد فدراسیون در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، روند برگزاری مجمع، دستور جلسه و اقدامات انجامشده در خصوص بهروزرسانی آییننامهها و دستورالعملهای ملی رشتههای تحت پوشش فدراسیون ارائه کرد.
در ادامه مجمع گزارش حسابرسی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اصلاحات و بهروزرسانی آییننامهها و دستورالعملهای فدراسیون، طرحها و تقویم عملیاتی و همچنین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
همچنین در این مجمع، انتخابات نواب رئیس فدراسیون و خزانهدار برگزار شد که در پایان رأیگیری، حسن محمدعلیزاده و شهرزاد خرمنژادیان با کسب آرای اعضای مجمع به عنوان نواب رئیس فدراسیون سوارکاری و ابوالفضل نجفی به عنوان خزانهدار فدراسیون انتخاب شدند.
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری در این مجمع ضمن قدردانی از حضور اعضا اظهار داشت: ابتدا یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر، به ویژه شهدای حوادث جنگ تحمیلی اخیر و قائد شهید امت را گرامی میداریم و به مردم عزیز ایران که با حضور باشکوه خود در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید، حماسهای تاریخی رقم زدند ادای احترام میکنیم.
وی افزود: از تمامی عزیزانی که در این مجمع حضور پیدا کردند و در فرآیند انتخابات و تصمیمگیریها مشارکت داشتند، همچنین اعضایی که به صورت برخط همراه بودند، تشکر و قدردانی میکنم. از حمایتها و همراهی وزارت ورزش و جوانان به ویژه دکتر دنیامالی نیز قدردانی دارم.
رئیس فدراسیون سوارکاری ادامه داد: در فدراسیون سوارکاری بر اساس مطالعات انجامشده و شناخت دقیق اعضای هیات رئیسه و مجموعه اجرایی، برنامههای راهبردی و مالی تدوین شده و موضوعاتی همچون قانونمداری، شفافیت و پاسخگویی به جامعه سوارکاری به عنوان یک اصل اساسی دنبال میشود.
حیدری تاکید کرد: امیدواریم با همدلی، صمیمیت، همکاری، هماندیشی و مشارکت همه اعضای خانواده سوارکاری بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کرده و زمینه سرعت گرفتن روند توسعه این رشته را فراهم کنیم.
وی با اشاره به برنامههای پیشرو گفت: برگزاری جلسات منطقهای به صورت حضوری و دیدار نزدیک با هیاتهای استانی در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه شود.
رئیس فدراسیون سوارکاری خاطرنشان کرد: در ماههای گذشته اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شده که از جمله آن میتوان به بررسی و فعالسازی نزدیک به ۲۵ کمیته تخصصی اشاره کرد. همچنین فرآیند برگزاری انتخابات برخی هیاتهای استانی آغاز شده و برای سایر استانها نیز برنامهریزی لازم صورت گرفته است.
در پایان این مجمع فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ضمن قدردانی از مشارکت اعضای مجمع به صورت حضوری و آنلاین اظهار داشت:
در برابر ملت بزرگ ایران که در روزهای اخیر با حضور باشکوه خود در مراسم وداع با رهبر شهید، حماسهای تاریخی خلق کردند، سر تعظیم فرود میآوریم. این حضور ارزشمند تحسین جهانیان را برانگیخت و موجب افتخار است.
وی افزود: از آقای حیدری انتظار داریم با توجه به ظرفیتها، ویژگیها و روحیه سختکوشی که از ایشان و تیمشان سراغ داریم، برای توسعه سوارکاری که نیازمند کار جدی و برنامهریزی دقیق است، اقدامات موثری انجام دهند.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: طبق فرمایش امام شهیدمام ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد. توجه ویژه به پرورش و توسعه ورزشکاران در بخش قهرمانی، چه در حوزه آقایان و چه بانوان، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
با برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون سوارکاری، نواب رئیس و خزانه دار این فدراسیون مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون سوارکاری مربوط به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، امروز (شنبه ۲۰ تیر) به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری، کامیار اکبری سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیونها، سید وحید برقعی سرپرست دبیرکل فدراسیون، نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران، دستگاههای عضو مجمع، روسای هیئتهای استانی و سایر اعضای مجمع به صورت حضوری و آنلاین در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
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