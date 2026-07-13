دریافت 24 MB کد مطلب 6886691 https://mehrnews.com/x3cygK ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵ کد مطلب 6886691 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵ واکنش جالب بقایی به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره ایران بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه فرانسه دوست دارند هر از چندگاهی صبحتش در نشست سخنگویی انجام شود. کپی شد مطالب مرتبط بقایی: افکار داخلی ایران فریب بازیهای آمریکا را نمی خورند واکنش بقایی به مرگ لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی حفظ صیانت و منافع ملی ایران اولویت مشترک دولت و ملت است آینده تفاهم صلح اسلام آباد چه خواهد شد؟ بقایی: تفاهم اسلامآباد وارد مرحله بحران شده است برچسبها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه
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