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کد مطلب 6886691
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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

واکنش جالب بقایی به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره ایران

واکنش جالب بقایی به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره ایران

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه فرانسه دوست دارند هر از چندگاهی صبحتش در نشست سخنگویی انجام شود.

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