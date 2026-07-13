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کد مطلب 6886702
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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

واکنش بقایی به مرگ لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی

واکنش بقایی به مرگ لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خوشبختانه حضرت عزرائیل عادل است قرار نیست مردم برای لیندسی گراهام نماز وحشت بخوانند.

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