دریافت 36 MB کد مطلب 6886702 https://mehrnews.com/x3cygX ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵ کد مطلب 6886702 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵ واکنش بقایی به مرگ لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خوشبختانه حضرت عزرائیل عادل است قرار نیست مردم برای لیندسی گراهام نماز وحشت بخوانند. کپی شد مطالب مرتبط واکنش جالب بقایی به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره ایران سناتور ضد ایرانی به طور ناگهانی مُرد بقایی: افکار داخلی ایران فریب بازیهای آمریکا را نمی خورند حفظ صیانت و منافع ملی ایران اولویت مشترک دولت و ملت است آینده تفاهم صلح اسلام آباد چه خواهد شد؟ برچسبها لیندسی گراهام وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقایی
نظر شما