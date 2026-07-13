به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در نشست خبری اظهار داشت: هفتهای که گذشت برای ما ایرانیها و منطقه و جهان مهم بود. در واقع هفته ایران و ملت ایران بود و روز ۱۷ تیر به عنوان روز برادری و همدلی بین دو ملت ایران و عراق ثبت شد.
پیگیری خونخواهی رهبر شهید و همه شهدای جنگ یک مطالبه همگانی است
وی در پاسخ به سوالی در مورد انتقام از قاتلان رهبر شهید و همه شهدای کشور، و برنامه وزارت خارجه در این باره، ادامه داد: تردیدی در این نیست که براساس همه موازین اخلاقی، سیاسی و حقوقی و بینالمللی، مطالبه عدالت یک اصل است. جنایاتی که در ۴۰ روز و قبل از آن در ۱۲ روز انجام شد، به هیچ عنوان مشمول زمان نخواهد شد. جنایاتی که متأسفانه کماکان آمریکا علیه ملت ایران مرتکب میشود. پیگیری خونخواهی رهبری شهید و تمامی ایرانیان که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، یک اصل جدی و مورد مطالبه همگانی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: وزارت امور خارجه بخشی از این روند است. ما در سطح بینالمللی از همه ابزارها و فرصتهای حقوقی استفاده خواهیم کرد. در سطح داخلی هم باید کارهای مهمی را انجام دهیم. قوه قضائیه حتماً در این زمینه مسئولیتهای خودش را پیگیری میکند. اقامه دعوا از طرف تکتک عزیزانی که به شهادت رسیدند و یا آسیب دیدند و یا دارایی خود را از دست دادند، برای مطالبه حق و اجرای عدالت باید انجام دهیم. کسانی که دستشان به خون بیگناهان آلوده است و عامل کشتار هزاران نفر بودند، الان ژست مظلومنمایی میگیرند و تصور میکنند با این مظلومنمایی دنیا فراموش خواهد کرد که آنها قاتلان بدذاتی بودند. این ژستها کسی را فریب نمیدهد.
تفاهم اسلامآباد وارد مرحله بحران شده است
سخنگوی وزارت خارجه در مورد آینده تفاهم اسلامآباد، گفت: در اینکه وارد مرحله بحران شده است تردیدی نیست. با افتخار عرض میکنیم ایران در هر مذاکرهای با جدیت و وسواس وارد شده و زمانی که به تفاهم رسیده، در ایفای تعهداتش با حسن نیت عمل کرده است. اینقدر کمصبر در پیمانشکنی بودند که حتی اجازه ندادند بازه زمانی یک ماهه در بند پنجم درباره تنگه هرمز دورهاش انجام شود. از همان روزهای نخست شروع کردند به دبه درآوردن. اگر ۱۴ بند یادداشت تفاهم را در نظر بگیریم، اجزای مختلفش را آمریکاییها در این مدت کوتاه مثله کردند. ما از ابتدا گفتیم تعهد در برابر تعهد. مادامی تعهدات خود را اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش عمل کند.
بیانیه سه کشور اروپایی هیچ وجاهتی ندارد
وی در مورد بیانیه سه کشور اروپایی گفت: مطلقاً هیچ وجاهتی ندارد و کشورهای اروپایی اصرار دارند واقعیتها را وارونه ببینند. واقعیت این است که هر آنچه باعث شده که منطقه و جهان آسیب ببیند، ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل است. این بیانیهها کمکی به حل و فصل موضوع نخواهد کرد و کمکی به جایگاه آنها هم نخواهد کرد.
ادعاهای ترامپ درباره پرونده هستهای دروغ است
بقایی در واکنش به ادعاهای ترامپ مبنی بر رضایت ایران در بحث هستهای عنوان کرد: دروغگویی بخشی از الگوی رفتاری آمریکا شده است و اعتیاد پیدا کردهاند. مذاکرات روز شنبه در مسقط صرفاً بر تنگه هرمز متمرکز بود. تلاش ما این بود با مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا کنیم که عبور ایمن کشتیها صورت گیرد. به دلیل فشارها بر عمان این مهم دستنیافت.
امنیت منطقه با حضور نیروهای بیگانه تأمین نمیشود
وی در مورد اسکورت ۲۰ کشتی توسط ناوگان نظامی آمریکا در تنگه هرمز گفت: منطقه امن نخواهد شد مگر اینکه کشورهای منطقه سازوکارهای مشورتی را بدون سازوکار مداخله بیگانگان انجام دهند. به عینه میبینیم که منطقه ما به دلیل حضور نظامی آمریکا دچار ناامنی شده است. موضع ما خیلی شفاف بیان شده است.
همکاری با افغانستان را به موضوع شناسایی گره نزدهایم
وی در مورد سفر جلالزاده، معاون کنسولی وزارت امور خارجه، به افغانستان و موضوع گفتوگوها افزود: تبادل نظر در خصوص همکاریهای ایران و افغانستان در حوزه کنسولی و همکاریهای مردم با مردم است. بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم و روابط دو کشور دیرپاست و حضور تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در ایران، روابط تجاری گسترده بین دو کشور، موضوعات امنیتی و امنیت مرزی اقتضا میکند روابط دو کشور در سطوح مختلف کار خودش را انجام دهد. در خصوص شناسایی، از ابتدا بنای ما این بود که همکاریهای دو کشور در حوزههایی که لازم و ضروری برای مصالح دو کشور است، به موضوع شناسایی گره نزنیم. شناسایی روند حقوقی است که هر زمان به نتیجه برسیم این کار را انجام خواهیم داد.
با درخواست آژانس برای بازدید از تأسیسات آسیبدیده موافقت نمیکنیم
وی در پاسخ به این سؤال که گروسی خواستار بازگشت بازرسان آژانس به ایران و بازدید از تأسیسات هستهای آسیبدیده شده و آیا ایران با این خواسته آژانس موافقت میکند؟ پاسخ داد: خیر.
اجازه نمیدهیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از تنگه برای آسیب به ایران استفاده کنند
وی درباره تفسیر مقامات آمریکا از بند پنجم یادداشت تفاهم گفت: تفسیر در برابر نص جایز نیست، اصل عقلانی است، متن صریح است. ما به دلیل بدگمانی به حقی که به آمریکا داشتیم، تلاش کردیم این متن چنان دقیق باشد که جای هیچ تفسیر به رأی نگذارد. باید متن بند پنجم را با دقت نظاره کرد و قضاوت کرد که آیا این بند تفسیربردار است؟ دلیل این بند این بود که در طول جنگ تحمیلی از این تنگه برای آسیب به ایران سوءاستفاده شده است.
وی افزود: ما به عنوان کشور ساحلی حتماً حق داریم برای صیانت از منافع ملی خود اقدامات لازم را انجام دهیم. اجازه نمیدهیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از تنگه برای آسیب به ایران استفاده کنند. دلیل اینکه تأکید شد مدیریت تنگه هرمز با ایران و مشورت عمان باشد، این است که منافع ایران محفوظ باشد و تردد ایمن صورت گیرد. هر آنچه که اتفاق افتاده مسئولیتش با آمریکاست. آنان به جای اینکه اجازه دهند ایران کارش را در مدت ۳۰ روز انجام دهد و میدانستند ما جدی هستیم، متأسفانه با تحریک کشورهای منطقه، با همراهی برخیها، سعی کردند مسیر امن را دور بزنند و از این طریق چند آسیب زدند. اول اینکه بند پنجم را نقض کردند و دوم، با ایجاد مسیر موازی، امنیت تردد کشورها را دچار اختلال کردند و مسائل محیطزیستی ایجاد کردند.
مقایسه ایران با رژیم صهیونیستی حیرتآور و نادرست است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای وزیر امور خارجه ترکیه علیه ایران و قیاس اقدامات ایران با اقدامات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: حیرتآور است از فردی مثل آقای فیدان که چنین مقایسه ناثوابی را انجام دهد. خودش میداند که رژیم صهیونیستی ماهیتاً توسعهطلب است و دنبال آسیب زدن به کل منطقه، از جمله ترکیه، است. برای ما سؤال است که چگونه به چنین مقایسه عجیبی رسیدند.
وی افزود: ایران هیچ نائبی در منطقه ندارد، تنها نایب در منطقه رژیم صهیونیستی است. ما از دوستان ترکیهای میخواهیم که تحلیلهای خودشان را با واقعیت موجود منطبق کنند و از تکرار تحلیلهایی که در راستای سوءاستفاده رژیم صهیونیستی قرار گیرد، خودداری کنند.
در موضوع انتقام و مذاکره اختلاف نظری در کشور وجود ندارد
بقایی در مورد وجود دو دیدگاه «انتقام» و «مذاکره» در داخل کشور گفت: دولت و ملت ایران یک اولویت مشترک دارند و آن صیانت از امنیت و حاکمیت سرزمینی است که در اینباره هیچ اختلاف نظری در هیچ بخشی وجود ندارد. ملت ایران، ملتی صلحجو هستند. نکته مهم این است که مردم ایران خاطره تلخی از عهدشکنی آمریکا دارند. هر کجا دیپلماسی تأمینکننده منافع ملی باشد، همه یکصدا حمایت خواهند کرد.
مرگ لیندسی گراهام دل هیچ انسان آزادهای را به درد نمیآورد
بقایی درباره مرگ لیندسی گراهام گفت: حضرت عزرائیل عادل است. در رابطه با این شخص قرار نیست مردم ما امشب برای لیندسی نماز وحشت بخوانند. قرار نیست مردم منطقه ما برای موجودی که فلسفه زندگیش تجاوز و جنگ و ارعاب تعریف کرده بود و افتخار میکرد بزرگترین حامی نسلکشی است، رخت عزا بر تن کنند. برای چنین فردی جز کارنامه سیاه در ذهن انسانها باقی نمیماند. مردن این سناتور تندخو، قطعاً دل هیچ انسان آزادهای را نخواهد آزرد.
ادعای آمریکا درباره اسکورت کشتیها ادامه همان سیاست مداخلهجویانه است
وی در واکنش به ادعای آمریکا در خصوص اسکورت کشتیها در تنگه هرمز، عنوان کرد: سیاست اصولی ما این است که منطقه امن نخواهد شد مگر اینکه کشورهای منطقه سازوکارهای منطقهای را بدون حضور بیگانه پیریزی کنند. در این چند ماه گذشته دیدید که منطقه ما به خاطر حضور آمریکا ناامن شده و امیدواریم درس بگیرند. در خصوص تنگه هرمز تکالیف ما مشخص است و اجازه نمیدهیم تنگه هرمز محلی برای تهدید علیه منافع ایران شود. صادقانه برای تردد ایمن تلاش کردیم اما طرفی که کارشکنی کرده آمریکاست. ادعای اسکورت کشتیها خودش مبین ادامه تجاوزات آمریکا در منطقه است و به وضعیت ناامن موجود دامن میزند.
لفاظیهای مقامات آمریکایی بخشی از جنگ روانی است
بقایی در مورد لفاظیهای مقامهای آمریکایی درباره ایران گفت: بارها اثبات شد طرفی که راست و صادقانه صحبت و مواضع را بیان میکند، طرف آمریکایی نیست. هر جا لازم باشد و منافعمان اقتضا کند، رودربایستی برای بیانش نداریم. مواردی که هر از گاهی مطرح میشود در خصوص درخواست ایران، بخشی از بازی روانی است که طرفهای مقابل از مدتها قبل دوست داشتند انجام دهند. ما متمرکز بر کار خود هستیم و قرار نیست حواسمان متمرکز بر این بازیهای روانی و رسانهای شود. موارد را رصد و هر جا لازم باشد موضع لازم را اتخاذ میکنیم.
فرانسه انتظار نقشآفرینی در موضوعات غیرمرتبط را نداشته باشد
وی در واکنش به ادعاهای وزیر امور خارجه فرانسه علیه ایران، عنوان کرد: ظاهراً هر از گاهی وزیر امور خارجه فرانسه دوست دارد تبدیل به موضوع گفتوگوهای ما در جلسات سخنگویی شود. ایشان مواردی را تکرار میکند. فرانسویها باید یاد بگیرند در خصوص مباحثی که به آنان مرتبط نیست، انتظار نقشآفرینی نداشته باشند. مسائلی که مطرح میکنند صرفاً تکرار مواضعی است که هیچگاه برای ما مبنا نبوده است. مباحث مربوط به حاکمیت ملی خودمان را ما همانطور که تشخیص دهیم عمل میکنیم.
دیپلماسی هیچگاه تعطیلبردار نیست
وی در مورد تحولات چند ساعت گذشته و پیامهای رد و بدل شده گفت: دیپلماسی به عنوان ابزار تعطیلبردار نیست. ما برای تأمین منافع ملی خودمان از هر ابزاری استفاده میکنیم. میانجیها کارشان تداوم مساعی جمیله برای جلوگیری از افزایش تنش است. در این روزها با قطر و عمان جلساتی را برگزار کردیم و تماسها با پاکستان نیز ادامه دارد.
بقایی درباره سفر لاوروف به تهران گفت: این سفر در حال برنامهریزی است و هر زمان تاریخ آن مشخص شود، اعلام میکنیم.
بقائی درمورد امید به مذاکرات تاکید کرد: تحولات خیلی سیال و سریع است. ما نمیتوانیم در یک نقطه بایستیم. هنر این است که بهترین شیوه را برای کمک به تامین منافع انتخاب کنیم. هر کجا که اقتضا بکند از ابزار جنگ و هر کجا که اقتضا کند از ابزار دیپلماسی استفاده میکنیم.
وی در مورد گزارشها مبنی بر بازسازی تاسیسات هستهای گفت: من تصاویر ماهوارهای را ندیدم که اعلام نظر کنم.
بقائی درباره تاثیر حضور ایران در روند دیپلماتیک، افزود: ما بنا بر مصالح و منافع خودمان تصمیم گرفتیم که از ابزار دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی استفاده کنیم. با چشمانی باز این روند را طی کردیم. اینکه گفته شود ایران دست بسته است، خیر اینگونه نیست. ما هم از قبل این فرایند استفادههای خودمان را خواهیم کرد.
ادعای ترور ترامپ هیچگاه موضوع مذاکرات نبوده است
وی در مورد بحث اطلاعات اسرائیل مبنی بر ترور ترامپ گفت: این موضوعات هیچ وقت موضوع مذاکراتی ما نبوده است. اینکه طرفهایی در سطح جهان هستند که به دنبال بهرهبرداری از هر تحول و اتفاقی برای پیشبرد مطامع و برنامههای مخرب و شیطانی خود هستند، تردیدی نیست. بازی که طرفهای مقابل انجام میدهند و مظلومنمایی که صورت میدهند و گلایه میکنند از مردم ایران که در تجمعات و تشییع خواستار خونخواهی شدند، نوعی وقاحت آشکار است. شهروندان، بزرگان و رهبران ایرانی را ترور کرده و به آن افتخار میکنند و اکنون خود را در جایگاه قربانی و مظلوم مینشانند. این بخشی از جنگ روانی روشن است و هیچکس قرار نیست فریب این بازیها را بخورد.
ادعای نگرانی آمریکا برای مردم ایران یک بازی روانی است
وی در مورد ادعای آمریکا مبنی بر ایجاد تحریم جدید با ادعای نگرانی از وضعیت ایرانیها، تصریح کرد: از کی آمریکاییها نگران وضعیت مردم ایران شدهاند؟ اینها همان مردمی هستند که آمریکاییها گفتند مشکل ما با ۹۰ میلیون انسان است. آیا نخبگان ایرانی و رهبران ایرانی در کاخها به شهادت رسیدند یا در منازل ساده خودشان؟ اینها بازی روانی آمریکا برای اثرگذاری بر افکار داخلی ایران است. ایرانیها نشان دادهاند که فریب چنین بازیهایی را نمیخورند.
درباره لبنان و عمان برای کسی تصمیم نمیگیریم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای دخالت ایران در امور لبنان و عمان، تصریح کرد: ما برای کسی تصمیم نمیگیریم. درج نام لبنان در یادداشت تفاهم نشانگر مسئولیتپذیری و رویکرد جدی ایران برای صیانت از امنیت بینالمللی است. ما در بند یک بر خاتمه جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، تأکید کردیم و بحث تصمیمگیری نیست. تصمیمگیری بر عهده لبنانیهاست.
درباره عمان هم سوابق روشن است. اتفاقی که از ۹ اسفند و حمله آمریکا افتاد، شرایط را عوض کرد. ما خودمان را ملزم به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار حمله به ایران میدانیم. در متن یادداشت تفاهم روشن است که ایران با مشورت عمان تدابیر لازم برای ادامه کشتیرانی را اتخاذ میکند. انتظار ما از دوستان عمانی این بود که همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا از امنیت دو کشور صیانت شود.
تصمیم درباره سلاح حزبالله بر عهده مردم لبنان است
وی در مورد ادعاها علیه حزبالله لبنان و فشار برای خلع سلاح حزبالله گفت: مواضع ما روشن است. لبنانیها بیشتر از هر طرفی قدر و ارزش سلاح مقاومت برای صیانت از حاکمیت ملی لبنان را میدانند. برای همه روشن است که حفظ کلیت کشورها در گرو دارا بودن توانمندی لازم برای دفاع از خود است. مادامی که کشوری در معرض تجاوز است، ملت آن کشور حق دارند از خودشان دفاع کنند. حتماً لبنانیها بهتر از هر کس میتوانند در این خصوص تصمیم بگیرند.
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