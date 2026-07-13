دریافت 33 MB کد مطلب 6886742 https://mehrnews.com/x3cyhM ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵ کد مطلب 6886742 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵ سناتور ضد ایرانی به طور ناگهانی مُرد رسانههای آمریکایی اعلام کردند که سناتور ضدایرانی و جنگطلبِ این کشور «به صورت ناگهانی» و در سن ۷۱ سالگی مُرد. کپی شد مطالب مرتبط واکنش بقایی به مرگ لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی بقایی: تفاهم اسلامآباد وارد مرحله بحران شده است جاویدنام لیندزی گراهام! شاهکار جدید پهلویچیها در «ایکس» برچسبها فیلم نوشت لیندسی گراهام ایالات متحده امریکا
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