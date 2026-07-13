سناتور ضد ایرانی به طور ناگهانی مُرد

رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که سناتور ضدایرانی و جنگ‌طلبِ این کشور «به صورت ناگهانی» و در سن ۷۱ سالگی مُرد.