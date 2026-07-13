خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، فرگاه افشار: مرگ سناتور ویرانی‌طلب آمریکایی، لیندزی گراهام، این روزها به سرعت به یکی از داغ‌ترین، پربحث‌ترین و در عین حال دوقطبی‌ترین موضوعات در بستر رسانه‌های اجتماعی و به طور ویژه شبکه اجتماعی ایکس تبدیل شده است. گراهام که برای بیش از دو دهه به عنوان یکی از ستون‌های اصلی جریان تندرو، مداخله‌جو و موسوم به «شاهین‌های جنگ» (War Hawks) در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شد، با مواضع به شدت سرسختانه و تهاجمی خود در قبال خاورمیانه و تحریم‌های همه‌جانبه، همواره فضایی مملو از تنش و مرزبندی‌های عمیق سیاسی پیرامون خود ایجاد کرده بود. نگاهی به کارنامه طولانی‌مدت او نشان می‌دهد که این سیاستمدار آمریکایی هیچ‌گاه ابایی از بیان عریان‌ترین و خشن‌ترین ایده‌های نظامی نداشت؛ از پیشنهادهای مکرر برای بمباران اتمی ایران و نابودی زیرساخت‌های حیاتی آن گرفته تا وضع تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی که مستقیماً سفره و معیشت مردم عادی را هدف قرار می‌داد، و همچنین تحریک علنی به راه‌اندازی درگیری‌های مسلحانه داخلی و خیابانی در شهرهای ایران. او در این راستا بارها با جریان‌ موسوم به پهلوی‌چی دیدار کرده بود و تصاویری از او در حال تکان دادن پرچم جعلی شیروخورشید نیز به جا مانده است.

تحلیل و رصد دقیق جریان‌های تولید محتوا در شبکه اجتماعی ایکس پس از انتشار خبر مرگ او، از یک شکاف ساختاری، عمیق و شگفت‌انگیز میان افکار عمومی بین‌المللی و جریان‌های خاص اپوزیسیون ایرانی پرده برمی‌دارد. در حالی که افکار عمومی در سطح جهان و در میان کاربران مستقل غربی، مرگ او را به عنوان پایان یک کابوس نظامی‌گری و فرصتی برای صلح ارزیابی کرده و با چاشنی طنز سیاه و استهزا به استقبال آن رفتند، یک طیف خاص از اپوزیسیون خارج‌نشین ایران، دچار نوعی شوک عاطفی، سردرگمی سیاسی و سوگواری افراطی شده است.

از جهنم چه خبر؟

در فضای بین‌المللی و در میان کاربران غیرایرانی، اتمسفر حاکم بر شبکه اجتماعی ایکس به هیچ عنوان شبیه به فضای مرسوم عزاداری برای یک سیاستمدار کهنه‌کار نبود. برعکس، کاربران خارجی با تکیه بر مواضع پیشین گراهام و علاقه‌مندی بی‌حدومرز او به افروختن آتش جنگ در نقاط مختلف دنیا، مرگ او را به سوژه‌ای بی‌بدیل برای خلق شوخی‌های تلخ، گزنده و استهزای ساختار سیاسی آمریکا تبدیل کردند. بخش عمده‌ای از محتوای تولیدشده توسط چهره‌های رسانه‌ای، کمدین‌ها و تحلیل‌گران مستقل غربی، حول محور سناریوسازی‌های طنزآمیز درباره وضعیت این سناتور در جهان آخرت و مواجهه او با فرشتگان یا خدایان اساطیری شکل گرفت؛ بسیاری از این طنزها نیز به طور خاص متمرکز بر همجنس‌گرا بودن او در دوران زندگی‌اش بود. با یک سرچ ساده در شبکه ایکس به راحتی می‌توان گفت پرتکرارترین واژه در میان این کاربران، کلیدواژه hell یا همان جهنم است.

در این میان، واکنش «جنگ اویگور» (Jonah Uhliger)، مجری و فعال معروف رسانه‌ای غربی، یکی از پربازدیدترین نمونه‌ها در فضای مجازی بود. او با لحنی به شدت تمسخرآمیز و کنایه‌آلود در صفحه خود نوشت که لیندزی گراهام احتمالاً بلافاصله پس از ورود به برزخ و دنیای پس از مرگ، به سراغ «هادس» (خدای اساطیری مردگان و زیرزمینی) رفته تا او را متقاعد کند که باید هرچه سریع‌تر یک حمله نظامی همه‌جانبه را علیه قلمرو «زئوس» و «پوزیدون» آغاز کند. این مجری در ادامه ریشخند خود، از زبان گراهام خطاب به خدای مردگان نوشت که نگران نباشید، این جنگ فقط دو هفته طول می‌کشد و اصلاً هم نیازی به اعزام نیروی زمینی ندارد! این نوع محتوای خلاقانه و گزنده، مستقیماً به دهه‌ها وعده‌های دروغین، تکراری و بی‌سرانجام گراهام و هم‌فکرانش در واشنگتن اشاره داشت که همواره پیش از شروع هر فاجعه نظامی در عراق، افغانستان یا لیبی، به افکار عمومی جهان وعده یک پیروزی برق‌آسا، کم‌هزینه و سریع را می‌دادند.

بفرمایید، این هم یک یکشنبه فوق‌العاده!

موج واکنش منفی به کارنامه جنگ‌طلبی گراهام تنها به فعالان رسانه‌ای محدود نماند، بلکه به لایه‌های مختلف جامعه هنری و سلبریتی‌های بین‌المللی نیز سرایت کرد. یکی از تندترین و صریح‌ترین واکنش‌ها متعلق به «لیام کانینگهام» ، بازیگر سرشناس و محبوب ایرلندی بود که بسیاری او را با ایفای نقش ماندگار «داووس سی‌ورث» در سریال «بازی تاج و تخت» می‌شناسند. کانینگهام بدون هیچ‌گونه پنهان‌کاری یا استفاده از واژه‌های دیپلماتیک و محافظه‌کارانه، حس واقعی و عمیق خود را از پایان عمر این سناتور ابراز کرد. او با بازنشر خبر رسمی مرگ سناتور آمریکایی، در بیانی کوتاه اما تکان‌دهنده نوشت: «لیندزی گراهام مرد. یکشنبه خوبی داشته باشید!» این بازیگر و نیز کاربرانی که از یکشنبه خوب صحبت کردند درواقع اشاره داشتند به مصاحبه چندماه قبل گراهام با یک شبکه خبری در واکنش به شهادت رهبر شهید ایران. گراهام آن روز را یکشنبه خوب قلمداد کرده بود و حالا به زعم کاربران مجازی، یکشنبه خوب، همین حالاست!

این موضع‌گیری عریان و سرشار از خرسندی از سوی لیام کانینگهام، به سرعت ترند شد و به عنوان مجوزی برای سایر کاربران عادی شبکه اجتماعی ایکس عمل کرد تا آن‌ها نیز بدون لکنت، خشم چندین‌ساله خود را تخلیه کنند. پس از این پست، سیل عظیمی از تصاویر ادیت‌شده، کاریکاتورها و انیمیشن‌هایی که گراهام را در حال سقوط به اعماق آتش جهنم و در کنار شیاطین نشان می‌دادند، فضای مجازی را پر کرد.

هم‌زمان با این موجِ استهزا، بخش دیگری از نخبگان رسانه‌ای غربی تلاش کردند تا به نقد ساختاری کارنامه این سیاستمدار بپردازند و ایده سنتی و جزمی «احترام به مرده تحت هر شرایطی»که برخی از همسویان گراهام مطرح میکردند را زیر سؤال ببرند. در این بخش، اکانت تحلیل‌گر معروف بین‌المللی و بنیان‌گذار رسانه‌های مستقل، «مایک آدامز» که در فضای مجازی با شناسه (Health Ranger / Mike Adams) شناخته می‌شود، یادداشتی تند را منتشر کرد. آدامز صراحتاً نوشت که من فقط و فقط زمانی به مردگان احترام می‌گذارم که آن‌ها در زمان زنده بودنشان، به جان، مال و امنیت انسان‌های زنده احترام گذاشته باشند. او با مرور کارنامه سیاه این سناتور، گراهام را یک «تاجر مرگ» نامید که در طول حیاتش از ایده بمباران اتمی ایران و نابودی کامل غزه به وجد می‌آمد و برای خون‌ریزی بیشتر لابی می‌کرد؛ در نتیجه از نظر آدامز و طیف وسیعی از دنبال‌کنندگانش، چنین فردی سزاوار هیچ‌گونه احترامی پس از مرگ نیست و کارنامه او باید با بی‌رحمی تمام نقد شود.

در کنار این مواضع، اکانت رسانه‌ای بین‌المللی «مشکات» (Meshkat) با انتشار تصویری نمادین از بازدیدهای نظامی سابق گراهام از تسلیحات و هواپیماهای جنگی، زاویه دید دیگری را مطرح کرد. این رسانه نوشت این تصویر متعلق به گراهام تا همین ۴۸ ساعت پیش بود؛ فردی که طوری روی زمین راه می‌رفت و فرمان صادر می‌کرد که انگار مالک مطلق کل زمین و جان انسان‌هایی است که روی آن قدم می‌گذارند، اما امروز او از تمام آن قدرت عاری شده و روی زانوهایش در برابر دادگاه عدل الهی ایستاده است. علاوه بر این، چهره‌های مذهبی و فعالان حقوق بشر مسلمان در عرصه بین‌المللی نیز سکوت نکردند. «دکتر عمر سلیمان» (Dr. Omar Suleiman)، اندیشمند و فعال حقوق بشر شناخته‌شده، با یادآوری جملات وحشتناک گراهام که در جریان جنگ‌های اخیر خواهان نابودی کامل غزه همانند وضعیت توکیو و برلین در جنگ جهانی دوم شده بود، نوشت: «خداحافظ لیندزی. امیدوارم به خاطر تمام ویرانه‌هایی که در غزه و جهان به بار آوردی یا از آن‌ها حمایت کردی، ابدیت خود را در میان همان ویرانه‌ها سپری کنی.» این واکنش‌ها نشان داد که جهان، مرگ گراهام را نه یک ضایعه، بلکه رهایی زمین از یک عنصر بی‌ثبات‌کننده می‌داند.

در این میان بسیاری از کاربران گمانه زنی‌های مختلفی را درباره علت مرگ گراهام به شوخی و جدی مطرح کردند. تعدادی از کاربران نیز هوش مصنوعی شبکه ایکس موسوم به Grok را منشن کردند و پرسیدند:«گروک! آیا ایران در مرگ لیندزی گراهام نقش داشته است؟» که این هوش مصنوعی در جواب همان خبر اولیه مبنی بر مرگ بر اثر یک بیماری ناگهانی را به کاربران نشان میداد.

یتیم‌های اپوزوسیون در سوگ عمو

اما با عبور از فضای بین‌المللی و ورود به اتمسفر فارسی‌زبان شبکه اجتماعی ایکس، با پدیده‌ای کاملاً متناقض، عجیب و در عین حال عبرت‌آموز مواجه می‌شویم. بررسی دقیق پست‌ها و تعاملات کاربران ایرانی نشان می‌دهد که فضای مجازی کشور به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شد؛ در حالی که اکثریت کاربران و حساب‌های تحلیلی به افشای مواضع ضدایرانی گراهام و ضرباتی که او به منافع ملی و اقتصاد ایران وارد کرده بود می‌پرداختند، طیف موسوم به پهلوی‌چی و اپوزیسیون تندروی خارج‌نشین دچار نوعی تزلزل، شوک روحی و عزاداری اغراق‌آمیز شد. این جریان که سال‌هاست تمام استراتژی سیاسی خود را بر پایه لابی‌گری با تندروترین عناصر واشنگتن و گدایی تحریم و جنگ استوار کرده است، با مرگ گراهام یکی از اصلی‌ترین تکیه‌گاه‌های خود را از دست رفته دید.

در همین راستا، کاربری با انتشار پستی سرشار از احساسات و غم، تصویر مشترک و معروفی از رضا پهلوی در کنار لیندزی گراهام را بازنشر کرد؛ تصویری که در آن سناتور آمریکایی با لبخند ژست پیروزی گرفته و فرزند شاه مخلوع در کنار او ایستاده است. این کاربر در متن خود، لیندزی گراهام را با عنوان عجیب «سناتور لیندزی حامی انقلاب مردم ایران» توصیف کرد و با قرار دادن سه ایموجی قلب مشکی، مرگ او را «به طرز مشکوکی» قلمداد کرد تا شاید بتواند فضایی از مظلومیت را حول این شخصیت جنگ‌طلب بازسازی کند. این رویکردِ بلافاصله توسط حساب‌های هم‌سو بازنشر شد.در همین راستا و به تمسخر جریان سلطنت طلب، اکانت دیگری به نام «میرزا المرتضی»با بازنشر تصویری از توییت او نوشت: «جاویدنام لیندزی گراهام!»کاربران لیندزی را چهل هزار و یکمین جاویدنام ساختگی اینترنشنال خواندند.

سند زدن یکی از اتوبان‌های تهران به نام عمو گراهام

کاربر دیگری با انتشار پستی نوشت که فردا و پس از به اصطلاح آزادی ایران، یکی از اولین کارهای واجب این است که نام بزرگراه‌های اصلی پایتخت را تغییر دهیم و یک اتوبان بزرگ را به نام «عمویم لیندزی گراهام» نام‌گذاری کنیم! او برای وضوح بیشتر ایده خود، متنی نوشت که در آن روی نام «اتوبان همت» یک ضربدر قرمز بزرگ کشیده شده و در مقابل عبارت «اتوبان لیندزی گراهام» یک تیک سبز قرار گرفته بود. او برای توجیه این پیشنهاد که حتی با اعتراض هم‌فکران خودش نیز مواجه شد، یکی از توییت‌های قدیمی لیندزی گراهام مربوط به ژانویه سال ۲۰۲۶ را ضمیمه کرده بود. در آن توییت، گراهام به شدت به دعوت از وزیر امور خارجه ایران برای حضور در مجمع جهانی اقتصاد در داووس اعتراض کرده و مدعی شده بود که پذیرش مقامات ایرانی در مجامع بین‌المللی، باعث تضعیف روحیه کسانی می‌شود که در خیابان‌ها به دنبال آزادی هستند. این کاربر با استناد به همین یک توییت کنایه‌آمیز گراهام، او را شایسته داشتن یک بزرگراه در قلب تهران دانست، بدون اینکه اشاره کند همین «عمو لیندزی» بارها خواهان نابودی زیرساخت‌ها و بمباران همان شهر تهران شده بود.

در برابر این جریان سوگوار و شیفته، بدنه اصلی کاربران واقع‌گرا، وطن‌دوست و تحلیل‌گران ایرانی شبکه اجتماعی ایکس به سرعت وارد عمل شدند و با استفاده از دو سلاح «طنز هوشمندانه» و «مستندات تاریخی»، ماهیت واقعی این ابراز نظرهای افراطی و وابستگی‌های ذهنی اپوزیسیون را به افکار عمومی یادآوری کردند. در بخش واکنش‌های طنزآمیز، کاربری با نام مستعار و معروف «هزارپا» با انتشار پستی گزنده، موجِ یتیم‌شدن و زاری افراطی جریان پهلوی‌چی را به زیبایی به استهزا کشید. او با لحنی عامیانه و کنایی نوشت: «برکت از عمو بودن رفته؛ هر چی عمو بود یکی‌یکی دارن سرشون رو می‌کنن زیر آب. همین لیندزی گراهام اگر دایی شده بود شاید الان زنده بود!» این پست کنایه‌ای به تمایل شدید و حقارت‌آمیز اپوزیسیون خارج‌نشین برای پیدا کردن حامیان ناخوانده و پدرخوانده‌های سیاسی در واشنگتن و پاریس بود که همواره به آن‌ها لقب «عمو» می‌دهند و اکنون با مرگ پیاپی آن‌ها، در یتیمی کامل سیاسی به سر می‌برند.

کالبدشکافی یک کارنامه ددمنشانه زیر ذره‌بین تحلیل‌گران ارشد

علاوه بر واکنش‌های طنزآمیز، حساب‌های تخصصی و رسانه‌های تحلیلی در فضای فارسی‌زبان نیز به شکلی عمیق و مستند به کالبدشکافی کارنامه سیاسی گراهام پرداختند. در این میان، رسانه تخصصی «تحلیل راهبرد» (@tahlilrahbord) در یک رشته‌توییت (رشتو) دقیق و چندبخشی با عنوان جذاب و معنادار «رستگاری گراهام در اوکراین!» به بازخوانی مواضع، تناقضات آشکار و گزاره‌های تاریخی این سناتور پرداخت تا حافظه تاریخی کاربران را تحریک کند. این رسانه در بخش‌های نخستین خود یادآوری کرد که گراهام در شش ماهه اخیر و پیش از شروع درگیری‌های جدید، مدعی بود که «باید به مردم ایران سلاح بدهید تا مسلحانه به خیابان بیایند» و مدام وعده می‌داد که «کمک‌ها در راه است»؛ اما هم‌زمان در روز اول درگیری‌ها با قاطعیت و حماقت تمام در رسانه‌های آمریکایی ظاهر شد و ادعا کرد که «تنها ۲ هفته تا سقوط جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است». وعده‌ای که همانند تمام پیش‌بینی‌های چند دهه گذشته او، پوشالی از آب درآمد.

این رسانه تحلیلی در ادامه مستندات خود، به نقل‌قول‌های خطرناک و هولناک گراهام در دوران آتش‌بس اشاره کرد؛ جایی که او در برنامه معروف «Meet the Press» در پاسخ به سؤال مجری که از او پرسیده بود آیا ارزش دارد برای یک اقدام نظامی، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را از دست بدهید یا با یک ایران غیرهسته‌ای مواجه شوید؟ با وقاحتی بی‌نظیر اعلام کرده بود: «الان بهترین موقعیت برای خنثی کردن ایران در ۲۰۰۰ سال گذشته است. دقت کنید، ۲۰۰۰ سال، نه ۱۴۰۰ سال تاریخ اسلامی!» او در همان برنامه با بازخوانی تحریف‌شده تاریخ و نقل‌قول از وینستون چرچیل مدعی شده بود که هر قیمتی را که لازم بود دنیا برای شکست دادن هیتلر بپردازد، امروز همان موضوع و همان قیمت درباره ایران هم صدق می‌کند و اگر او مجبور بود، دست به هر کاری می‌زد تا مطمئن شود ایران هرگز به توانمندی هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بازنشر این ویدیوها و جملات توسط اکانت تحلیل راهبرد، مانند آبی بر آتش توهمات جریان پهلوی‌چی بود و به وضوح نشان داد که این «عموی ناخوانده»، ایران را نه یک طرف سیاسی، بلکه تمدنی می‌دانست که باید به طور کامل خنثی و نابود شود.

در بخش‌های پایانی این رشتو تحلیلی، رسانه تحلیل راهبرد به بررسی پیامدهای ژئوپلیتیک مرگ گراهام در داخل ساختار قدرت ایالات متحده پرداخت. این اکانت استدلال کرد که تله هسته‌ای، تحریم‌های بی‌حاصل علیه ایران و روسیه، و حمایت‌های افراطی، کورکورانه و بیش از حدِ او از تداوم جنگ اوکراین و تجهیز تسلیحاتی آن، در نهایت انرژی سیاسی او را تخلیه کرد و منجر به فروپاشی نفوذ و مرگ او شد. تحلیل راهبرد به یک نکته بسیار مهم و کلیدی اشاره کرد: گراهام از معدود نمایندگان تاثیرگذار و باسابقه حزب جمهوری‌خواه بود که توانایی عجیبی در لابی‌گری و به‌خط کردن سایر نمایندگان مردد داشت و اکنون مرگ فیزیکی او، حزبش را در مواجهه با اکثریت شکننده در مجلس با یک چالش و بحران جدی مدیریتی مواجه خواهد کرد.

آینه‌ای که عیار وطن‌پرستی ادعایی اپوزیسیون را برملا کرد

مرگ لیندزی گراهام در ژوئیه ۲۰۲۶، فراتر از یک رویداد خبری ساده در حوزه سیاست خارجی آمریکا، به عنوان یک ایستگاه بازخوانی و آینه‌ای تمام‌نما برای سنجش عیار جریان‌های مختلف در فضای مجازی عمل کرد. این واقعه به شکلی بی‌رحمانه، شکاف عمیق، پرناشدنی و ساختاری میان واقعیت‌های سخت عرصه بین‌الملل و توهمات کودکانه برخی جریان‌های سیاسی اپوزیسیون ایرانی را پیش چشم همگان گذاشت. در حالی که افکار عمومی جهان، نخبگان رسانه‌ای غرب، بازیگران بین‌المللی و چهره‌های مذهبی با نگاهی ابزارگونه، واقع‌بینانه و آمیخته به طنز تلخ، تحقیر و استهزا، از پایان کار یکی از نمادهای اصلی لابی اسلحه، ویرانی و جنگ‌طلبی استقبال می‌کردند و زمین را جای بهتری برای زندگی می‌دانستند، جریان پهلوی‌چی در ایران با فرستادن پیام‌های تسلیت، جاویدنام خواندن یک بیگانه و تلاش برای مقدس‌سازی و نام‌گذاری اتوبان به نام او، نشان داد که تا چه حد در درک ساده‌ترین اصول منافع ملی، عزت نفس تمدنی و محاسبات سیاسی دچار انحراف، مسخ‌شدگی و سقوط شده است. این رویداد بی‌تردید در تاریخ تحلیل رسانه‌های اجتماعی به عنوان یکی از بارزترین، عجیب‌ترین و در عین حال آموزنده‌ترین نمونه‌های «تضاد عمیق میان انزجار و بیداری جهانی در برابر شیفتگی و حقارت جریان پهلوی» به یادگار خواهد ماند.