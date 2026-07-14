دریافت 67 MB
کد مطلب 6887377
  1. فیلم
  2. دین و آیین
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

صلوات خاصه امام رضا(ع) در رواق دارالذکر مزار مطهر رهبر شهید انقلاب

صلوات خاصه امام رضا(ع) در رواق دارالذکر مزار مطهر رهبر شهید انقلاب

پخش صلوات خاصه امام رضا در کنار مزار رهبر شهید انقلاب در دارالذکر حرم مطهر رضوی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید