دریافت 67 MB کد مطلب 6887377 https://mehrnews.com/x3cyyK ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۹ کد مطلب 6887377 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۹ صلوات خاصه امام رضا(ع) در رواق دارالذکر مزار مطهر رهبر شهید انقلاب پخش صلوات خاصه امام رضا در کنار مزار رهبر شهید انقلاب در دارالذکر حرم مطهر رضوی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تجدید عهد زائران رضوی با رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر برگزاری ١٠٠٠ محفل انس با قرآن ویژه بزرگداشت رهبر شهید همزمان در کشور روایت فرمانده سپاه رشت از رواق دارالذکر؛ عهد می بندیم که میمانیم برچسبها صلوات خاصه حرم امام رضا (ع) رواق دارالذکر رهبر شهید مزار شهدا
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