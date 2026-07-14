دریافت 11 MB کد مطلب 6887489 https://mehrnews.com/x3cyC2 ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶ کد مطلب 6887489 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶ احتمال حضور علیرضا جهانبخش در لیگ برتر فوتبال ایران علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از احتمال حضورش در یکی از تیمهای لیگ برتری فوتبال ایران خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط علیرضا جهانبخش به جمع امدادگران هلال احمر پیوست گلایه جهانبخش از مهدوی کیا بابت عدم حمایتش از تیم ملی فوتبال ۱۲ تعویض بدون یک تاثیرگذاری در تیم ملی/ بازیکنان مقصرند یا کادر فنی؟ جزئیات دقایق حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال/ ابهام در مورد آقای گل لیگ! برچسبها علیرضا جهانبخش فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران
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