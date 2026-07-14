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کد مطلب 6887489
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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

احتمال حضور علیرضا جهانبخش در لیگ برتر فوتبال ایران

احتمال حضور علیرضا جهانبخش در لیگ برتر فوتبال ایران

علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از احتمال حضورش در یکی از تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران خبر داد.

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