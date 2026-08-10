علیرضا جهانبخش به اکسلسیور پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانبخش که سال گذشته در دندر بلژیک حضور داشت و پس از سقوط این تیم از این باشگاه جدا شده بود، دوباره به فوتبال هلند برگشت. اکسلسیور سال پیش در رتبه سیزدهم جدول هجده تیمی قرار گرفته بود.



جهانبخش سابقه طولانی مدت حضور در اردویزه هلند را دارد و به عنوان آقای گل و بهترین بازیکن فصل هم رسیده است.