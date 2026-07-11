علیرضا جهانبخش به جمع امدادگران هلال احمر پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانبخش، بازیکن ملی پوش فوتبال کشورمان، امروز با حضور در مرکز جمعیت هلال احمر استان گیلان، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این نهاد امدادی، رسماً به جمع امدادگران داوطلب پیوست.

این ستاره فوتبال ایران در حاشیه این حضور، با ابراز خرسندی از پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر، اظهار کرد: خدمت به مردم و حضور در کنار امدادگرانی که در سخت ترین شرایط برای نجات جان انسانها جانفشانی میکنند، افتخاری بزرگ و فراتر از هر عنوان ورزشی است. ایثارگری داوطلبان هلال احمر در بلایا و حوادث، درس بزرگی برای همگان دارد و امیدوارم بتوانم سهم کوچکی در مسیر کمک به همنوعان داشته باشم.

در ادامه، هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان، ضمن قدردانی از اقدام علیرضا جهانبخش، اظهار داشت: حضور چهره های شاخص و موفق ورزشی در جمع امدادگران داوطلب، مایه دلگرمی برای اعضای این سازمان است و بی تردید اثر مثبتی بر جذب داوطلبان جوان خواهد داشت.

سلیمی با تأکید بر اینکه هلال احمر همواره در کنار تمامی کسانی است که برای ارتقای جایگاه ایران در جهان تلاش میکنند، افزود: الگوهای موفق ورزشی با توجه به محبوبیتشان در میان نسل جدید، می توانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار، نوعدوستی و کمک به دیگران ایفا کنند و این حرکت ارزشمند جهانبخش، گامی مؤثر در این مسیر محسوب می شود.

مدیرعامل هلال احمر گیلان در پایان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر با افتخار پذیرای تمامی داوطلبانی است که دل در گرو خدمت به همنوع دارند و حضور ورزشکاران نامآشنایی چون جهانبخش، می تواند زمینه ساز شکلگیری موج جدیدی از داوطلبی در جامعه به ویژه میان جوانان باشد.